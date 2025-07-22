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Візьміть два кабачки та трохи шинки: такі кабачкові оладки сім'я точно оцінить (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легкий, смачний і корисний сніданок для всієї сім'ї
Легкий, смачний і корисний сніданок для всієї сім'ї. Фото instagram.com

Проста та швидка страва, в сезон урожаю кабачків виходить ще й бюджетною

Кабачок — один із найуніверсальніших овочів літнього сезону. Його ніжний смак і м’яка текстура дозволяють готувати безліч страв: від запіканок і супів до навіть кабачкової "пасти" — тонко нарізані смужки, які чудово поєднуються з соусами.

Але сьогодні ми приготуємо ще простішу й не менш смачну страву — кабачкові оладки з сиром та шинкою. Хрусткі зовні, ніжні всередині, вони ідеально смакують зі сметаною або йогуртовим соусом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати кабачкові оладки з сиром та шинкою

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • шинка – 80 г;
  • сир твердий – 80 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 4–5 ст.л;
  • часник – 2–3 зубчики;
  • зелень – за смаком;
  • сіль, перець – за смаком;
  • олія – для смаження.

Кроки приготування:

Натерти кабачки на великій терці, посолити й залишити на 15 хвилин.

Відтиснути зайву рідину з кабачків.

Нарізати шинку соломкою, натерти сир, подрібнити зелень і часник.

Змішати кабачки з яйцями, шинкою, сиром, зеленню, часником і борошном. Додати сіль і перець.

Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки.

Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

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#Кабачки #Оладки #Готуємо вдома