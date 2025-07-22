Візьміть два кабачки та трохи шинки: такі кабачкові оладки сім'я точно оцінить (відео)
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Проста та швидка страва, в сезон урожаю кабачків виходить ще й бюджетною
Кабачок — один із найуніверсальніших овочів літнього сезону. Його ніжний смак і м’яка текстура дозволяють готувати безліч страв: від запіканок і супів до навіть кабачкової "пасти" — тонко нарізані смужки, які чудово поєднуються з соусами.
Але сьогодні ми приготуємо ще простішу й не менш смачну страву — кабачкові оладки з сиром та шинкою. Хрусткі зовні, ніжні всередині, вони ідеально смакують зі сметаною або йогуртовим соусом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати кабачкові оладки з сиром та шинкою
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- шинка – 80 г;
- сир твердий – 80 г;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 4–5 ст.л;
- часник – 2–3 зубчики;
- зелень – за смаком;
- сіль, перець – за смаком;
- олія – для смаження.
Кроки приготування:
Натерти кабачки на великій терці, посолити й залишити на 15 хвилин.
Відтиснути зайву рідину з кабачків.
Нарізати шинку соломкою, натерти сир, подрібнити зелень і часник.
Змішати кабачки з яйцями, шинкою, сиром, зеленню, часником і борошном. Додати сіль і перець.
Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки.
Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.