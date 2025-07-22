Возьмите два кабачка и немного ветчины: такие кабачковые оладьи семья точно оценит (видео)

Простое и быстрое блюдо, в сезон урожая кабачков получается еще и бюджетным

Кабачок – один из самых универсальных овощей летнего сезона. Его нежный вкус и мягкая текстура позволяют готовить множество блюд: от запеканок и супов до даже кабачковой "пасты" — тонко нарезанные полоски, прекрасно сочетающиеся с соусами.

Но сегодня мы приготовим еще более простое и не менее вкусное блюдо — кабачковые оладьи с сыром и ветчиной. Хрустящие снаружи, нежные внутри, они идеально смакуют со сметаной или йогуртовым соусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

ветчина – 80 г;

сыр твердый – 80 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 4–5 ст.л;

чеснок – 2–3 зубчика;

зелень – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

масло – для жарки.

Читайте также: 5 Выпечка Финансье

Шаги приготовления:

Натереть кабачки на большой терке, посолить и оставить на 15 минут.

Отжать лишнюю жидкость из кабачков.

Нарезать ветчину соломкой, натереть сыр, измельчить зелень и чеснок.

Смешать кабачки с яйцами, ветчиной, сыром, зеленью, чесноком и мукой. Добавить соль и перец.

Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.