Возьмите два кабачка и немного ветчины: такие кабачковые оладьи семья точно оценит (видео)
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Простое и быстрое блюдо, в сезон урожая кабачков получается еще и бюджетным
Кабачок – один из самых универсальных овощей летнего сезона. Его нежный вкус и мягкая текстура позволяют готовить множество блюд: от запеканок и супов до даже кабачковой "пасты" — тонко нарезанные полоски, прекрасно сочетающиеся с соусами.
Но сегодня мы приготовим еще более простое и не менее вкусное блюдо — кабачковые оладьи с сыром и ветчиной. Хрустящие снаружи, нежные внутри, они идеально смакуют со сметаной или йогуртовым соусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".
Как приготовить кабачковые оладьи с сыром и ветчиной
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- ветчина – 80 г;
- сыр твердый – 80 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 4–5 ст.л;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- зелень – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
- масло – для жарки.
Шаги приготовления:
Натереть кабачки на большой терке, посолить и оставить на 15 минут.
Отжать лишнюю жидкость из кабачков.
Нарезать ветчину соломкой, натереть сыр, измельчить зелень и чеснок.
Смешать кабачки с яйцами, ветчиной, сыром, зеленью, чесноком и мукой. Добавить соль и перец.
Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.
Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.