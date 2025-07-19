Така "паста" корисніша за макарони: як її приготувати з кабачків (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Прекрасна альтернатива для тих, хто худне або сидить на дієті
Кабачок — це ніжний літній овоч із нейтральним смаком, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. З нього можна приготувати безліч легких і смачних страв: запекти з сиром, посмажити оладки або навіть зробити млинець і подати його з крем-сиром та авокадо.
А ще кабачок може стати чудовою основою для простої, але оригінальної страви — овочевої пасти. Вона легка, ароматна й готується лічені хвилини — ідеальний варіант для літнього обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати пасту з кабачків
Інгредієнти:
- куряче філе – 250 г;
- кабачок – 300 г;
- помідор – 150 г;
- сметана 15 % – 100 г;
- сіль, перець, паприка, сушений часник;
- олія для смаження – 1 ч. л.;
- тертий сир – для подачі;
Спосіб приготування:
1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, присипати сіллю і перцем.
2. Обсмажити на олії по 3 хвилини з обох боків.
3. Кабачок нарізати тонкими смужками, як спагеті, і викласти до м’яса.
4. Також додати нарізаний помідор.
5. Перемішати та тушкувати із закритою кришкою 6 хвилин.
6. Влити сметану, додати сушений часник, паприку.
7. Все добре перемішати та смажити ще 5-7 хвилин.
8. Для подачі присипати тертим сиром.