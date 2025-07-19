Така "паста" корисніша за макарони: як її приготувати з кабачків (відео)

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Кабачок — це ніжний літній овоч із нейтральним смаком, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. З нього можна приготувати безліч легких і смачних страв: запекти з сиром, посмажити оладки або навіть зробити млинець і подати його з крем-сиром та авокадо.

А ще кабачок може стати чудовою основою для простої, але оригінальної страви — овочевої пасти. Вона легка, ароматна й готується лічені хвилини — ідеальний варіант для літнього обіду або вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати пасту з кабачків

Інгредієнти:

куряче філе – 250 г;

кабачок – 300 г;

помідор – 150 г;

сметана 15 % – 100 г;

сіль, перець, паприка, сушений часник;

олія для смаження – 1 ч. л.;

тертий сир – для подачі;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, присипати сіллю і перцем.

2. Обсмажити на олії по 3 хвилини з обох боків.

3. Кабачок нарізати тонкими смужками, як спагеті, і викласти до м’яса.

4. Також додати нарізаний помідор.

5. Перемішати та тушкувати із закритою кришкою 6 хвилин.

6. Влити сметану, додати сушений часник, паприку.

7. Все добре перемішати та смажити ще 5-7 хвилин.

8. Для подачі присипати тертим сиром.