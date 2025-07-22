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Чудова закуска до гарніру та м'яса: рецепт смачного салату з буряка (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Неймовірно корисна та дивовижно смачна
Неймовірно корисна та дивовижно смачна. Фото instagram.com

Неможливо відірватися!

Буряк — один із найкорисніших та найуніверсальніших овочів, який часто використовується в українській кухні. З нього готують борщ, овочеві закуски, а найвідоміший салат — це, звісно, "оселедець під шубою".

Але сьогодні пропонуємо спробувати не менш смачний і простий варіант — буряковий салат з сиром, часником та яйцями. Він виходить пікантним, ніжним і дуже апетитним — чудовий варіант для легкої вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати салат з буряка

Інгредієнти:

  • буряк – 4 шт. (невеликі);
  • яйця – 2 шт.;
  • сир твердий – 50 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • сметана – 2 ст. л;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити буряк до готовності, охолодити та очистити.

Натерти буряк на великій терці в глибоку миску.

Зварити яйця круто, охолодити, очистити й натерти.

Натерти сир на дрібній терці.

Подрібнити часник або натерти його на терці.

З’єднати всі інгредієнти, додати сметану, посолити, поперчити й ретельно перемішати.

Теги:
#Буряк #Салат #Закуска #Готуємо вдома