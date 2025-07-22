Чудова закуска до гарніру та м'яса: рецепт смачного салату з буряка (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Неможливо відірватися!
Буряк — один із найкорисніших та найуніверсальніших овочів, який часто використовується в українській кухні. З нього готують борщ, овочеві закуски, а найвідоміший салат — це, звісно, "оселедець під шубою".
Але сьогодні пропонуємо спробувати не менш смачний і простий варіант — буряковий салат з сиром, часником та яйцями. Він виходить пікантним, ніжним і дуже апетитним — чудовий варіант для легкої вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати салат з буряка
Інгредієнти:
- буряк – 4 шт. (невеликі);
- яйця – 2 шт.;
- сир твердий – 50 г;
- часник – 2 зубчики;
- сметана – 2 ст. л;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Відварити буряк до готовності, охолодити та очистити.
Натерти буряк на великій терці в глибоку миску.
Зварити яйця круто, охолодити, очистити й натерти.
Натерти сир на дрібній терці.
Подрібнити часник або натерти його на терці.
З’єднати всі інгредієнти, додати сметану, посолити, поперчити й ретельно перемішати.