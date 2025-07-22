Прекрасная закуска к гарниру и мясу: рецепт вкусного салата из свеклы (видео)
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Невозможно оторваться!
Свекла — один из самых полезных и универсальных овощей, часто используемый в украинской кухне. Из нее готовят борщ, овощные закуски, а самый известный салат — это, конечно, "селедка под шубой".
Но сегодня предлагаем попробовать не менее вкусный и простой вариант – свекольный салат с сыром, чесноком и яйцами. Он получается пикантным, нежным и очень аппетитным – отличный вариант для легкого ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить салат из свеклы
Ингредиенты:
- свекла – 4 шт. (небольшие);
- яйца – 2 шт.;
- сыр твердый – 50 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- сметана – 2 ст. л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Отварить свеклу до готовности, охладить и очистить.
Натереть свеклу на большой терке в глубокую миску.
Сварить вкрутую яйца, охладить, очистить и натереть.
Натереть сыр на мелкой терке.
Измельчить чеснок или натереть его на терке.
Соединить все ингредиенты, добавить сметану, посолить, поперчить и тщательно перемешать.