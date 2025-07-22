Прекрасная закуска к гарниру и мясу: рецепт вкусного салата из свеклы (видео)

Невозможно оторваться!

Свекла — один из самых полезных и универсальных овощей, часто используемый в украинской кухне. Из нее готовят борщ, овощные закуски, а самый известный салат — это, конечно, "селедка под шубой".

Но сегодня предлагаем попробовать не менее вкусный и простой вариант – свекольный салат с сыром, чесноком и яйцами. Он получается пикантным, нежным и очень аппетитным – отличный вариант для легкого ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить салат из свеклы

Ингредиенты:

свекла – 4 шт. (небольшие);

яйца – 2 шт.;

сыр твердый – 50 г;

чеснок – 2 зубчика;

сметана – 2 ст. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить свеклу до готовности, охладить и очистить.

Натереть свеклу на большой терке в глубокую миску.

Сварить вкрутую яйца, охладить, очистить и натереть.

Натереть сыр на мелкой терке.

Измельчить чеснок или натереть его на терке.

Соединить все ингредиенты, добавить сметану, посолить, поперчить и тщательно перемешать.