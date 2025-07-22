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Прекрасная закуска к гарниру и мясу: рецепт вкусного салата из свеклы (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Невероятно полезная и удивительно вкусная
Невероятно полезная и удивительно вкусная. Фото instagram.com

Невозможно оторваться!

Свекла — один из самых полезных и универсальных овощей, часто используемый в украинской кухне. Из нее готовят борщ, овощные закуски, а самый известный салат — это, конечно, "селедка под шубой".

Но сегодня предлагаем попробовать не менее вкусный и простой вариант – свекольный салат с сыром, чесноком и яйцами. Он получается пикантным, нежным и очень аппетитным – отличный вариант для легкого ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить салат из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 4 шт. (небольшие);
  • яйца – 2 шт.;
  • сыр твердый – 50 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сметана – 2 ст. л;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить свеклу до готовности, охладить и очистить.

Натереть свеклу на большой терке в глубокую миску.

Сварить вкрутую яйца, охладить, очистить и натереть.

Натереть сыр на мелкой терке.

Измельчить чеснок или натереть его на терке.

Соединить все ингредиенты, добавить сметану, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Теги:
#Свекла #Салат #Закуска #Готовим дома