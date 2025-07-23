Забудьте про "Оливье" и "Шубу": рецепт салата "Валя", от которого гости будут просто в восторге
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Фантастически вкусный салат из самых простых продуктов
Из простых ингредиентов можно готовить настоящие шедевры, которые станут украшением праздничного стола. Этот салат готовится из куриного филе, свежих овощей и маринованного лука. Пикантности блюду добавляет оригинальный соус. Именно он придаёт салату особый вкус и делает его действительно запоминающимся.
Рецептом салата "Валя" поделились на портале "Господинька".
Ингредиенты:
Куриное филе 1 шт.
Соль, перец, приправа для курицы по вкусу
Масло (для жарки курицы)
Капуста 0,5 шт.
Помидоры 2 шт.
Огурец 1 шт.
Для соуса:
Майонез (по вкусу)
Горчица в зернах 2 ч.л.
Соус терияки 3-4 ч.л.
Лимонный сок 0,5 лимона
Для маринования лука:
Красный лук 1 шт.
Соль 1 ч.л.
Сахар 2 ч.л.
Уксус 1 ст.л.
Кипяток
Как приготовить салат "Валя"
- Нарежьте лук полукольцами, немного разомните, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком. Оставьте мариноваться.
- Нарежьте куриное филе кубиками, посолите, поперчите, добавьте приправу и обжарьте до золотистой корочки.
- Нашинкуйте капусту, нарежьте огурцы и помидоры кубиками.
- Смешайте обжаренную курицу, маринованный лук и овощи.
- Смешайте майонез, горчицу, терияки и лимонный сок.
- Полейте салат соусом и хорошо перемешайте.