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Забудьте про "Оливье" и "Шубу": рецепт салата "Валя", от которого гости будут просто в восторге

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный салат для праздничного стола
Вкусный салат для праздничного стола. Фото gospodynka.com.ua

Фантастически вкусный салат из самых простых продуктов

Из простых ингредиентов можно готовить настоящие шедевры, которые станут украшением праздничного стола. Этот салат готовится из куриного филе, свежих овощей и маринованного лука. Пикантности блюду добавляет оригинальный соус. Именно он придаёт салату особый вкус и делает его действительно запоминающимся.

Рецептом салата "Валя" поделились на портале "Господинька".

Ингредиенты:

Куриное филе 1 шт.

Соль, перец, приправа для курицы по вкусу

Масло (для жарки курицы)

Капуста 0,5 шт.

Помидоры 2 шт.

Огурец 1 шт.

Для соуса:

Майонез (по вкусу)

Горчица в зернах 2 ч.л.

Соус терияки 3-4 ч.л.

Лимонный сок 0,5 лимона

Для маринования лука:

Красный лук 1 шт.

Соль 1 ч.л.

Сахар 2 ч.л.

Уксус 1 ст.л.

Кипяток

Как приготовить салат "Валя"

  1. Нарежьте лук полукольцами, немного разомните, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком. Оставьте мариноваться.
  2. Нарежьте куриное филе кубиками, посолите, поперчите, добавьте приправу и обжарьте до золотистой корочки.
  3. Нашинкуйте капусту, нарежьте огурцы и помидоры кубиками.
  4. Смешайте обжаренную курицу, маринованный лук и овощи.
  5. Смешайте майонез, горчицу, терияки и лимонный сок.
  6. Полейте салат соусом и хорошо перемешайте.
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#Рецепты #Капуста #Курица #Салаты #Огурцы