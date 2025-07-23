Забудьте про "Оливье" и "Шубу": рецепт салата "Валя", от которого гости будут просто в восторге

Фантастически вкусный салат из самых простых продуктов

Из простых ингредиентов можно готовить настоящие шедевры, которые станут украшением праздничного стола. Этот салат готовится из куриного филе, свежих овощей и маринованного лука. Пикантности блюду добавляет оригинальный соус. Именно он придаёт салату особый вкус и делает его действительно запоминающимся.

Рецептом салата "Валя" поделились на портале "Господинька".

Ингредиенты:

Куриное филе 1 шт.

Соль, перец, приправа для курицы по вкусу

Масло (для жарки курицы)

Капуста 0,5 шт.

Помидоры 2 шт.

Огурец 1 шт.

Для соуса:

Майонез (по вкусу)

Горчица в зернах 2 ч.л.

Соус терияки 3-4 ч.л.

Лимонный сок 0,5 лимона

Для маринования лука:

Красный лук 1 шт.

Соль 1 ч.л.

Сахар 2 ч.л.

Уксус 1 ст.л.

Кипяток

Как приготовить салат "Валя"