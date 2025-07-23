Кабачкові вафлі будуть дійсно смачними, якщо додати до них цей інгредієнт: ідеальний рецепт сніданку

Легкі, ситні та неймовірно смачні

Кабачкові вафлі — це ідеальний варіант для легкого перекусу або сніданку, який готується напрочуд просто. А щоб вафлі були ще смачнішими, можна спробувати один нехитрий лайфхак.

Кулінарна блогерка yuliya_gaidym радить додавати до тіста подрібнену моркву з цибулею. Овочі надають вафлям соковитості, яскравого смаку та апетитного аромату.

Інгредієнти:

750 -850 г кабачків (3 шт.)

3 яйця

Кріп

Сіль, перець, сушений часник, прованські трави за смаком

150 г моцарели

7-9 ст.л. з гіркою борошна

150 г молодої моркви

150 г молодої цибулі

Як приготувати вафлі з кабачків

Кабачки натріть на грубій тертці, посоліть і відіжміть сік. Моркву та цибулю пропустіть через м'ясорубку або перебийте блендером. Змішайте всі інгредієнти. Посмажте вафлі.

Подавати кабачкові вафлі найкраще теплими. Вони чудово смакують як самостійна страва, так і з різними додатками як то сметана чи вершковий соус з зеленню та часником. Для більш ситного сніданку подавайте їх з вареним яйцем, слабосоленим лососем або шматочком сиру фета.