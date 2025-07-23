Кабачкові вафлі будуть дійсно смачними, якщо додати до них цей інгредієнт: ідеальний рецепт сніданку
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Легкі, ситні та неймовірно смачні
Кабачкові вафлі — це ідеальний варіант для легкого перекусу або сніданку, який готується напрочуд просто. А щоб вафлі були ще смачнішими, можна спробувати один нехитрий лайфхак.
Кулінарна блогерка yuliya_gaidym радить додавати до тіста подрібнену моркву з цибулею. Овочі надають вафлям соковитості, яскравого смаку та апетитного аромату.
Інгредієнти:
- 750 -850 г кабачків (3 шт.)
- 3 яйця
- Кріп
- Сіль, перець, сушений часник, прованські трави за смаком
- 150 г моцарели
- 7-9 ст.л. з гіркою борошна
- 150 г молодої моркви
- 150 г молодої цибулі
Як приготувати вафлі з кабачків
- Кабачки натріть на грубій тертці, посоліть і відіжміть сік.
- Моркву та цибулю пропустіть через м'ясорубку або перебийте блендером.
- Змішайте всі інгредієнти.
- Посмажте вафлі.
Подавати кабачкові вафлі найкраще теплими. Вони чудово смакують як самостійна страва, так і з різними додатками як то сметана чи вершковий соус з зеленню та часником. Для більш ситного сніданку подавайте їх з вареним яйцем, слабосоленим лососем або шматочком сиру фета.