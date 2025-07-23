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Кабачкові вафлі будуть дійсно смачними, якщо додати до них цей інгредієнт: ідеальний рецепт сніданку

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Вафлі з кабачків готуються дуже просто
Вафлі з кабачків готуються дуже просто. Фото Скріншот YouTube

Легкі, ситні та неймовірно смачні

Кабачкові вафлі — це ідеальний варіант для легкого перекусу або сніданку, який готується напрочуд просто. А щоб вафлі були ще смачнішими, можна спробувати один нехитрий лайфхак.

Кулінарна блогерка yuliya_gaidym радить додавати до тіста подрібнену моркву з цибулею. Овочі надають вафлям соковитості, яскравого смаку та апетитного аромату.

Інгредієнти:

  • 750 -850 г кабачків (3 шт.)
  • 3 яйця
  • Кріп
  • Сіль, перець, сушений часник, прованські трави за смаком
  • 150 г моцарели
  • 7-9 ст.л. з гіркою борошна
  • 150 г молодої моркви
  • 150 г молодої цибулі

Як приготувати вафлі з кабачків

  1. Кабачки натріть на грубій тертці, посоліть і відіжміть сік.
  2. Моркву та цибулю пропустіть через м'ясорубку або перебийте блендером.
  3. Змішайте всі інгредієнти.
  4. Посмажте вафлі.

Подавати кабачкові вафлі найкраще теплими. Вони чудово смакують як самостійна страва, так і з різними додатками як то сметана чи вершковий соус з зеленню та часником. Для більш ситного сніданку подавайте їх з вареним яйцем, слабосоленим лососем або шматочком сиру фета.

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#Кабачки #Рецепти #Вафлі