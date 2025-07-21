Кабачкові рулетики з "вау-начинкою": рецепт неймовірно смачної закуски (відео)
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Ідеальний варіант закуски на святковий стіл
Кабачок — універсальний літній овоч із ніжним смаком, який чудово підходить для легких сезонних страв. Його можна тушкувати, смажити, запікати або навіть перетворювати на тонкі кабачкові млинці з "сюрпризом" усередині — начинкою з сиру, овочів чи м’яса.
А сьогодні пропонуємо ще один оригінальний варіант — рулетики з кабачка з сиром. Це чудова закуска для літа: соковита, легка, ароматна й водночас дуже проста в приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати кабачкові рулетики
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 1–2 ст. л;
- борошно – 3–4 ст. л;
- кріп – за смаком;
- сіль, перець – за смаком;
Для начинки:
- плавлений сирок – 2 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- зелень – за смаком;
- часник – 1 зубчик;
- майонез – за смаком.
Кроки приготування:
Натерти кабачок на дрібній тертці, посолити й залишити на 10 хвилин.
Відтиснути зайву рідину, додати яйця, сметану, борошно, зелень, сіль і перець.
Перемішати тісто до однорідної консистенції.
Вилити суміш на пергамент і рівномірно розподілити. Випікати в духовці 15–20 хвилин при 180 °C.
Для начинки натерти сирки, нарізати помідор, подрібнити зелень і часник, додати майонез і перемішати.
Викласти начинку на охолоджений корж, згорнути в рулет, охолодити та нарізати порційно.