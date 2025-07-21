Кабачкові рулетики з "вау-начинкою": рецепт неймовірно смачної закуски (відео)

Ідеальний варіант закуски на святковий стіл

Кабачок — універсальний літній овоч із ніжним смаком, який чудово підходить для легких сезонних страв. Його можна тушкувати, смажити, запікати або навіть перетворювати на тонкі кабачкові млинці з "сюрпризом" усередині — начинкою з сиру, овочів чи м’яса.

А сьогодні пропонуємо ще один оригінальний варіант — рулетики з кабачка з сиром. Це чудова закуска для літа: соковита, легка, ароматна й водночас дуже проста в приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати кабачкові рулетики

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

сметана – 1–2 ст. л;

борошно – 3–4 ст. л;

кріп – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

Для начинки:

плавлений сирок – 2 шт.;

помідор – 1 шт.;

зелень – за смаком;

часник – 1 зубчик;

майонез – за смаком.

Кроки приготування:

Натерти кабачок на дрібній тертці, посолити й залишити на 10 хвилин.

Відтиснути зайву рідину, додати яйця, сметану, борошно, зелень, сіль і перець.

Перемішати тісто до однорідної консистенції.

Вилити суміш на пергамент і рівномірно розподілити. Випікати в духовці 15–20 хвилин при 180 °C.

Для начинки натерти сирки, нарізати помідор, подрібнити зелень і часник, додати майонез і перемішати.

Викласти начинку на охолоджений корж, згорнути в рулет, охолодити та нарізати порційно.