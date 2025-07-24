Для цих млинців начинка не потрібна: рідні моментально з'їдять їх та попросять добавки
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Готуються дуже швидко
Зазвичай млинці готують із солодкими або солоними начинками, але цей рецепт — приємне виключення. Тут усе смачненьке вже є всередині тіста. Тож жодної мороки з начинками виникнути не повинно.
Такі млинці готуються просто й швидко, а виходять настільки ароматними та ситними, що зникають із тарілки вмить.
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Інгредієнти на 2-3 порції:
- 2 яйця
- 300 мл молока
- 150 г борошна
- 1 столова ложка оливкової олії
- Сіль
- 80 г прошуто або ковбаса
- 80 г моцарела
- Зелена цибуля на смак
Як приготувати млинці з начинкою
1. Спершу змішуємо яйця з молоком, потім додаємо борошно, дрібку солі та столову ложку олії.
2. Залишаємо суміш відпочивати в холодильнику, а тим часом нарізаємо моцарелу для піци та прошуто на дрібні шматочки, які додаємо до суміші разом із зеленою цибулею.
3. Трохи змащуємо антипригарну сковороду олією, і коли вона розігріється, виливаємо ополоник суміші та розподіляємо її круговими рухами.
4. Коли млинець почне відставати від країв, перевертаємо його і даємо приготуватися ще кілька секунд.
Такі млинці смачні як окрема страва. А ще їх можна подавати на стіл разом зі сметаною чи будь-яким іншим соусом.