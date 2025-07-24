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Для цих млинців начинка не потрібна: рідні моментально з'їдять їх та попросять добавки

Автор
Наталя Граковська
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Такі млинці виходять дуже смачними
Такі млинці виходять дуже смачними. Фото Freepik

Готуються дуже швидко

Зазвичай млинці готують із солодкими або солоними начинками, але цей рецепт — приємне виключення. Тут усе смачненьке вже є всередині тіста. Тож жодної мороки з начинками виникнути не повинно.

Такі млинці готуються просто й швидко, а виходять настільки ароматними та ситними, що зникають із тарілки вмить.

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Інгредієнти на 2-3 порції:

  • 2 яйця
  • 300 мл молока
  • 150 г борошна
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • Сіль
  • 80 г прошуто або ковбаса
  • 80 г моцарела
  • Зелена цибуля на смак

Як приготувати млинці з начинкою

1. Спершу змішуємо яйця з молоком, потім додаємо борошно, дрібку солі та столову ложку олії.

2. Залишаємо суміш відпочивати в холодильнику, а тим часом нарізаємо моцарелу для піци та прошуто на дрібні шматочки, які додаємо до суміші разом із зеленою цибулею.

Рецепт млинців з ковбасою та сиром

3. Трохи змащуємо антипригарну сковороду олією, і коли вона розігріється, виливаємо ополоник суміші та розподіляємо її круговими рухами.

4. Коли млинець почне відставати від країв, перевертаємо його і даємо приготуватися ще кілька секунд.

Як приготувати млинці на молоці

Такі млинці смачні як окрема страва. А ще їх можна подавати на стіл разом зі сметаною чи будь-яким іншим соусом.

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