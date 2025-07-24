Для цих млинців начинка не потрібна: рідні моментально з'їдять їх та попросять добавки

Готуються дуже швидко

Зазвичай млинці готують із солодкими або солоними начинками, але цей рецепт — приємне виключення. Тут усе смачненьке вже є всередині тіста. Тож жодної мороки з начинками виникнути не повинно.

Такі млинці готуються просто й швидко, а виходять настільки ароматними та ситними, що зникають із тарілки вмить.

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Інгредієнти на 2-3 порції:

2 яйця

300 мл молока

150 г борошна

1 столова ложка оливкової олії

Сіль

80 г прошуто або ковбаса

80 г моцарела

Зелена цибуля на смак

Як приготувати млинці з начинкою

1. Спершу змішуємо яйця з молоком, потім додаємо борошно, дрібку солі та столову ложку олії.

2. Залишаємо суміш відпочивати в холодильнику, а тим часом нарізаємо моцарелу для піци та прошуто на дрібні шматочки, які додаємо до суміші разом із зеленою цибулею.

3. Трохи змащуємо антипригарну сковороду олією, і коли вона розігріється, виливаємо ополоник суміші та розподіляємо її круговими рухами.

4. Коли млинець почне відставати від країв, перевертаємо його і даємо приготуватися ще кілька секунд.

Такі млинці смачні як окрема страва. А ще їх можна подавати на стіл разом зі сметаною чи будь-яким іншим соусом.