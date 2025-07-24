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Для этих блинов начинка не нужна: родные моментально съедят их и попросят добавки

Автор
Наталья Граковская
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Такие блины получаются очень вкусными
Такие блины получаются очень вкусными. Фото Freepik

Готовятся очень быстро

Обычно блины готовят со сладкими или солеными начинками, но этот рецепт – приятное исключение. Здесь все самое вкусное уже есть внутри теста. Так что никакой мороки с начинками возникнуть не должно.

Такие блины готовятся просто и быстро, а получаются настолько ароматными и сытными, что исчезают с тарелки моментально.

Рецептом поделились на странице ninna_lemon в Instagram.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  • 2 яйца
  • 300 мл молока
  • 150 г муки
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль
  • 80 г прошуто или колбаса
  • 80 г моцарелла
  • Зеленый лук по вкусу

Как приготовить блины с начинкой

1. Сначала смешиваем яйца с молоком, затем добавляем муку, щепотку соли и столовую ложку масла.

2. Оставляем смесь отдыхать в холодильнике, а тем временем нарезаем моцареллу для пиццы и прошуто на мелкие кусочки, а затем добавляем в смесь вместе с зеленым луком.

Рецепт блинов с колбасой и сыром

3. Немного смазываем антипригарную сковороду маслом, и когда она разогреется, выливаем половник смеси и распределяем ее круговыми движениями.

4. Когда блинчик начнет отставать от краев, переворачиваем его и даем приготовиться еще несколько секунд.

Как приготовить блины на молоке

Такие блины вкусные как отдельное блюдо. А еще их можно подавать на стол вместе со сметаной или другим соусом.

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