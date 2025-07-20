Можна готувати хоч щодня: такий пиріг з абрикосами просто тане у роті (відео)
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Простий пиріг з абрикосами в духовці готується нескладно та швидко
Літо — чи не найвдаліший час для ароматної домашньої випічки з ягодами та фруктами. Саме зараз хочеться приготувати ніжний пиріг із малиною, соковиті тарталетки з полуницею або штрудель із яблуками.
Але сьогодні ми пропонуємо пиріг з абрикосами — сонячний, соковитий і дуже простий у приготуванні. Такий десерт ідеально поєднує солодкувате тісто з легкою кислинкою стиглих абрикосів, даруючи справжній літній настрій у кожному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".
Як приготувати пиріг з абрикосами
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- вершкове масло – 100 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- борошно – 210 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – дрібка;
- цукор – 100 г;
- ванілін;
- сир з блакитною пліснявою – 50 г (за бажанням);
- абрикоси – 6-7 шт.;
Спосіб приготування:
1. Яйця збити з цукром в піну.
2. Додати в розтоплене не гаряче масло, борошно, сіль, ванілін, розпушувач та сметану.
3. Все добре перемішати.
4. Абрикоси нарізати кубиком та додати в тісто.
5. Перелити у змащену вершковим маслом форму.
6. Зверху викласти половинки абрикосів, сир та мигдалеві пластівці за бажанням.
7. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин.
8. Готовність перевірити зубочисткою.