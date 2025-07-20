Можна готувати хоч щодня: такий пиріг з абрикосами просто тане у роті (відео)

Простий пиріг з абрикосами в духовці готується нескладно та швидко

Літо — чи не найвдаліший час для ароматної домашньої випічки з ягодами та фруктами. Саме зараз хочеться приготувати ніжний пиріг із малиною, соковиті тарталетки з полуницею або штрудель із яблуками.

Але сьогодні ми пропонуємо пиріг з абрикосами — сонячний, соковитий і дуже простий у приготуванні. Такий десерт ідеально поєднує солодкувате тісто з легкою кислинкою стиглих абрикосів, даруючи справжній літній настрій у кожному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

вершкове масло – 100 г;

сметана – 3 ст. л.;

борошно – 210 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – дрібка;

цукор – 100 г;

ванілін;

сир з блакитною пліснявою – 50 г (за бажанням);

абрикоси – 6-7 шт.;

Спосіб приготування:

1. Яйця збити з цукром в піну.

2. Додати в розтоплене не гаряче масло, борошно, сіль, ванілін, розпушувач та сметану.

3. Все добре перемішати.

4. Абрикоси нарізати кубиком та додати в тісто.

5. Перелити у змащену вершковим маслом форму.

6. Зверху викласти половинки абрикосів, сир та мигдалеві пластівці за бажанням.

7. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин.

8. Готовність перевірити зубочисткою.