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Забудьте о квасе и сыворотке: вот чем можно заправлять окрошку

Автор
Наталья Граковская
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Один ингредиент изменит вкус окрошки
Один ингредиент изменит вкус окрошки. Фото Скриншот YouTube

Освежает лучше любого напитка

Окрошка — один из лучших летних супов, с которым жаркие дни легче пережить. Она освежает, быстро готовится и не требует длительного стояния у плиты.

У каждой хозяйки есть свой рецепт окрошки. Кто готовит ее на квасе, кто на сыворотке. Мы предлагаем попробовать рецепт окрошки с минеральной водой от портала "Добрі новини". Такой суп не только утоляет голод, но и дарит настоящую прохладу в самый жаркий день.

Ингредиенты:

3 шт. вареного картофеля;

3 шт. вареных яиц;

2 шт. свежих огурцов;

5-6 шт.

пучок зеленого лука;

пучок укропа;

200 г вареной колбасы или отварного куриного филе;

1-1,2 л минеральной воды с газом;

сметана или йогурт – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

лимонный сок или горчица – по желанию.

Как приготовить окрошку на минеральной воде

  1. Нарежьте ингредиенты. Курицу, редис, огурцы, картофель и яйца нарежьте кубиками.
  2. Добавьте сметану, горчицу, соль и черный перец.
  3. Залейте смесь холодной минеральной водой.
  4. Перемешайте ингредиенты и сразу подавайте на стол.
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#Рецепты #Окрошка