Забудьте о квасе и сыворотке: вот чем можно заправлять окрошку
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Освежает лучше любого напитка
Окрошка — один из лучших летних супов, с которым жаркие дни легче пережить. Она освежает, быстро готовится и не требует длительного стояния у плиты.
У каждой хозяйки есть свой рецепт окрошки. Кто готовит ее на квасе, кто на сыворотке. Мы предлагаем попробовать рецепт окрошки с минеральной водой от портала "Добрі новини". Такой суп не только утоляет голод, но и дарит настоящую прохладу в самый жаркий день.
Ингредиенты:
3 шт. вареного картофеля;
3 шт. вареных яиц;
2 шт. свежих огурцов;
5-6 шт.
пучок зеленого лука;
пучок укропа;
200 г вареной колбасы или отварного куриного филе;
1-1,2 л минеральной воды с газом;
сметана или йогурт – по вкусу;
соль, перец – по вкусу;
лимонный сок или горчица – по желанию.
Как приготовить окрошку на минеральной воде
- Нарежьте ингредиенты. Курицу, редис, огурцы, картофель и яйца нарежьте кубиками.
- Добавьте сметану, горчицу, соль и черный перец.
- Залейте смесь холодной минеральной водой.
- Перемешайте ингредиенты и сразу подавайте на стол.