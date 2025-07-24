Освежает лучше любого напитка

Окрошка — один из лучших летних супов, с которым жаркие дни легче пережить. Она освежает, быстро готовится и не требует длительного стояния у плиты.

У каждой хозяйки есть свой рецепт окрошки. Кто готовит ее на квасе, кто на сыворотке. Мы предлагаем попробовать рецепт окрошки с минеральной водой от портала "Добрі новини". Такой суп не только утоляет голод, но и дарит настоящую прохладу в самый жаркий день.

Ингредиенты:

3 шт. вареного картофеля;

3 шт. вареных яиц;

2 шт. свежих огурцов;

5-6 шт.

пучок зеленого лука;

пучок укропа;

200 г вареной колбасы или отварного куриного филе;

1-1,2 л минеральной воды с газом;

сметана или йогурт – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

лимонный сок или горчица – по желанию.

Как приготовить окрошку на минеральной воде