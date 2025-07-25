Соковиті рублені котлети з ананасом: рідні будуть від них у захваті й попросять добавки
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Секрет цієї страви у незвичайному поєднанні
Рублені котлети з ананасом — цікавий і соковитий варіант для тих, хто хоче урізноманітнити домашнє меню. Куряче філе у поєднанні з солодким ананасом та солоним сиром створює яскравий, трохи екзотичний смак, який має сподобатись. Готуються такі котлетки просто, а виглядають апетитно й святково.
Рецептом поділилась кулінарка Вікторія Панасюк на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- 900 г. курячого філе (3 половинки)
- 150 г. твердого сиру
- 250 г. консервованих ананасів
- 2 яйця
- 2 ст.л. з гіркою майонезу або сметани
- 2 ст.л. з гіркою крохмалю
- 1 ст.л. приправи до курки
- сіль, перець на смак
- олія для смаження
Як приготувати рублені котлети з ананасом
1. Куряче філе нарізаємо невеличкими шматочками, солимо, перчимо, додаємо приправу до курки, натертий сир, консервовані ананаси, яйця, майонез або сметану та крохмаль.
2. Все ретельно перемішуємо і відправляємо до холодильника на 2 години.
3. Добре розігріваємо сковорідку та смажимо котлетки на середньому вогні з обох сторін до румʼяного кольору.