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Соковиті рублені котлети з ананасом: рідні будуть від них у захваті й попросять добавки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Коли звичайні котлети набридли Новина оновлена 25 липня 2025, 21:14
Коли звичайні котлети набридли. Фото Колаж "Телеграф"

Секрет цієї страви у незвичайному поєднанні

Рублені котлети з ананасом — цікавий і соковитий варіант для тих, хто хоче урізноманітнити домашнє меню. Куряче філе у поєднанні з солодким ананасом та солоним сиром створює яскравий, трохи екзотичний смак, який має сподобатись. Готуються такі котлетки просто, а виглядають апетитно й святково.

Рецептом поділилась кулінарка Вікторія Панасюк на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • 900 г. курячого філе (3 половинки)
  • 150 г. твердого сиру
  • 250 г. консервованих ананасів
  • 2 яйця
  • 2 ст.л. з гіркою майонезу або сметани
  • 2 ст.л. з гіркою крохмалю
  • 1 ст.л. приправи до курки
  • сіль, перець на смак
  • олія для смаження

Як приготувати рублені котлети з ананасом

1. Куряче філе нарізаємо невеличкими шматочками, солимо, перчимо, додаємо приправу до курки, натертий сир, консервовані ананаси, яйця, майонез або сметану та крохмаль.

2. Все ретельно перемішуємо і відправляємо до холодильника на 2 години.

3. Добре розігріваємо сковорідку та смажимо котлетки на середньому вогні з обох сторін до румʼяного кольору.

Теги:
#Рецепти #Ананас #Куряче філе #Котлети