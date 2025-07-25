Соковиті рублені котлети з ананасом: рідні будуть від них у захваті й попросять добавки

Секрет цієї страви у незвичайному поєднанні

Рублені котлети з ананасом — цікавий і соковитий варіант для тих, хто хоче урізноманітнити домашнє меню. Куряче філе у поєднанні з солодким ананасом та солоним сиром створює яскравий, трохи екзотичний смак, який має сподобатись. Готуються такі котлетки просто, а виглядають апетитно й святково.

Рецептом поділилась кулінарка Вікторія Панасюк на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

900 г. курячого філе (3 половинки)

150 г. твердого сиру

250 г. консервованих ананасів

2 яйця

2 ст.л. з гіркою майонезу або сметани

2 ст.л. з гіркою крохмалю

1 ст.л. приправи до курки

сіль, перець на смак

олія для смаження

Як приготувати рублені котлети з ананасом

1. Куряче філе нарізаємо невеличкими шматочками, солимо, перчимо, додаємо приправу до курки, натертий сир, консервовані ананаси, яйця, майонез або сметану та крохмаль.

2. Все ретельно перемішуємо і відправляємо до холодильника на 2 години.

3. Добре розігріваємо сковорідку та смажимо котлетки на середньому вогні з обох сторін до румʼяного кольору.