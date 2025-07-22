Тушковані кабачки з філе під ніжним соусом: простий рецепт для літньої вечері

Готується за лічені хвилини

Влітку часто не хочеться довго стояти біля плити. Тому швидкі у приготуванні страви мають особливу популярність. Одна з таких — тушковані кабачки з курятиною. Достатньо підготувати продукти, і буквально за 10-15 у вас на столі буде апетитна страва, яка підійде як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері.

Рецептом тушкованих кабачків з курятиною під вершковим соусом поділилась блогерка tsekova_tonya в Instagram.

Інгредієнти:

куряче філе 200-300 г

кабачок 1 шт.

часник 1 зубчик

спеції до смаку

сметана або плавлений сир 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Філе наріжте кубиками, обсмажте.

2. Кабачок також наріжте кубиком, додайте на сковорідку до філе і обсмажте.

3. Додайте подрібнений часник.

4. Додайте сметану або плавлений сир, спеції, перемішайте.

5. Тушкуйте до готовності. В кінці прикрасьте зеленню.

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