Тушковані кабачки з філе під ніжним соусом: простий рецепт для літньої вечері
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Готується за лічені хвилини
Влітку часто не хочеться довго стояти біля плити. Тому швидкі у приготуванні страви мають особливу популярність. Одна з таких — тушковані кабачки з курятиною. Достатньо підготувати продукти, і буквально за 10-15 у вас на столі буде апетитна страва, яка підійде як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері.
Рецептом тушкованих кабачків з курятиною під вершковим соусом поділилась блогерка tsekova_tonya в Instagram.
Інгредієнти:
- куряче філе 200-300 г
- кабачок 1 шт.
- часник 1 зубчик
- спеції до смаку
- сметана або плавлений сир 2-3 ст.л.
Спосіб приготування:
1. Філе наріжте кубиками, обсмажте.
2. Кабачок також наріжте кубиком, додайте на сковорідку до філе і обсмажте.
3. Додайте подрібнений часник.
4. Додайте сметану або плавлений сир, спеції, перемішайте.
5. Тушкуйте до готовності. В кінці прикрасьте зеленню.
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