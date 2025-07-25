Сочные рубленые котлеты с ананасом: родные будут от них в восторге и попросят добавки

Секрет этого блюда в необычном сочетании

Рубленые котлеты с ананасом — интересный и сочный вариант для тех, кто хочет разнообразить домашнее меню. Куриное филе в сочетании со сладким ананасом и соленым сыром создает яркий, немного экзотический вкус, который должен понравиться. Готовятся такие котлетки просто, а выглядят аппетитно и празднично.

Рецептом поделилась кулинарка Виктория Панасюк на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

900 г куриного филе (3 половинки)

150 г твердого сыра

250 г консервированных ананасов

2 яйца

2 ст.л. с горкой майонеза или сметаны

2 ст.л. с горкой крахмала

1 ст.л. приправы к курице

соль, перец по вкусу

масло для жарки

Как приготовить рубленые котлеты с ананасом

1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, добавляем приправу для курицы, натертый сыр, консервированные ананасы, яйца, майонез или сметану и крахмал.

2. Все тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа.

3. Хорошо разогреваем сковороду и жарим котлетки на среднем огне с обеих сторон до румяного цвета.