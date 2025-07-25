Сочные рубленые котлеты с ананасом: родные будут от них в восторге и попросят добавки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Секрет этого блюда в необычном сочетании
Рубленые котлеты с ананасом — интересный и сочный вариант для тех, кто хочет разнообразить домашнее меню. Куриное филе в сочетании со сладким ананасом и соленым сыром создает яркий, немного экзотический вкус, который должен понравиться. Готовятся такие котлетки просто, а выглядят аппетитно и празднично.
Рецептом поделилась кулинарка Виктория Панасюк на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- 900 г куриного филе (3 половинки)
- 150 г твердого сыра
- 250 г консервированных ананасов
- 2 яйца
- 2 ст.л. с горкой майонеза или сметаны
- 2 ст.л. с горкой крахмала
- 1 ст.л. приправы к курице
- соль, перец по вкусу
- масло для жарки
Как приготовить рубленые котлеты с ананасом
1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, добавляем приправу для курицы, натертый сыр, консервированные ананасы, яйца, майонез или сметану и крахмал.
2. Все тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа.
3. Хорошо разогреваем сковороду и жарим котлетки на среднем огне с обеих сторон до румяного цвета.