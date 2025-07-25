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Сочные рубленые котлеты с ананасом: родные будут от них в восторге и попросят добавки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Когда обычные котлеты надоели Новость обновлена 25 июля 2025, 21:14
Когда обычные котлеты надоели. Фото Коллаж "Телеграф"

Секрет этого блюда в необычном сочетании

Рубленые котлеты с ананасом — интересный и сочный вариант для тех, кто хочет разнообразить домашнее меню. Куриное филе в сочетании со сладким ананасом и соленым сыром создает яркий, немного экзотический вкус, который должен понравиться. Готовятся такие котлетки просто, а выглядят аппетитно и празднично.

Рецептом поделилась кулинарка Виктория Панасюк на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • 900 г куриного филе (3 половинки)
  • 150 г твердого сыра
  • 250 г консервированных ананасов
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. с горкой майонеза или сметаны
  • 2 ст.л. с горкой крахмала
  • 1 ст.л. приправы к курице
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Как приготовить рубленые котлеты с ананасом

1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, добавляем приправу для курицы, натертый сыр, консервированные ананасы, яйца, майонез или сметану и крахмал.

2. Все тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа.

3. Хорошо разогреваем сковороду и жарим котлетки на среднем огне с обеих сторон до румяного цвета.

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#Рецепты #Ананас #Куриное филе #Котлеты