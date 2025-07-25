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Гості не повірять, що ви приготували його самі: рецепт торта "Мрія"

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Готується з простих продуктів
Готується з простих продуктів. Фото Скріншот YouTube

Ідеальний вибір до чаю

Торт "Мрія" — це саме той смачний десерт, який можна легко і доволі просто приготувати вдома з доступних продуктів. Цей торт — чудовий вибір для сімейних свят, затишних вечірок з друзями або просто як смачне доповнення до чаю чи кави у вихідний день.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кухня неУмелой хозяйки".

Інгредієнти:

Для коржа:

  • Кефір 250 мл
  • Сода 1 ч. л.
  • Яйце 1 шт.
  • Цукор 200 г
  • Ванільний цукор 10 г
  • Олія 3 ст. л.
  • Борошно 150 г
  • Какао 2 ст. л.

Для крему:

  • Сметана 20% (відважена) 600 г
  • Кисломолочний сир або вершковий сир 300 г
  • Цукор 130 г
  • Ванільний цукор 10 г

Для глазурі:

  • Цукор 2 ст. л.
  • Какао 2 ст. л.
  • Молоко 2 ст. л.
  • Масло вершкове 30 г

Як приготувати торт "Мрія"

  1. Змішайте кефір із содою і залиште на 10 хвилин. Додайте яйце, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте.
  2. Влийте олію та знову перемішайте.
  3. Просійте борошно та какао, потім замісіть однорідне тісто.
  4. Вилийте тісто у форму діаметром 20 см, попередньо застелену пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
  5. Охолодіть корж, зріжте верхню частину ("шапочку") і подрібніть її для прикраси. Розріжте корж на 3 рівні частини по горизонталі.
  6. До сметани додайте сир, цукор та ванільний цукор.
  7. Збийте всі інгредієнти блендером до отримання пишної маси.
  8. Змастіть кожен корж приготованим кремом. Потім змастіть кремом також верх та боки торта. Посипте боки торта подрібненою крихтою від коржів.
  9. У невеликій каструлі розтопіть цукор, какао, молоко та вершкове масло. Доведіть суміш до кипіння і варіть протягом 3 хвилин.
  10. Викладіть гарячу глазур ложкою на верх торта і, за бажанням, зробіть візерунки. Поставте торт у холодильник, щоб він добре просочився.
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#Десерти #Рецепти #Торти