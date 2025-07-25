Гості не повірять, що ви приготували його самі: рецепт торта "Мрія"

Ідеальний вибір до чаю

Торт "Мрія" — це саме той смачний десерт, який можна легко і доволі просто приготувати вдома з доступних продуктів. Цей торт — чудовий вибір для сімейних свят, затишних вечірок з друзями або просто як смачне доповнення до чаю чи кави у вихідний день.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кухня неУмелой хозяйки".

Інгредієнти:

Для коржа:

Кефір 250 мл

Сода 1 ч. л.

Яйце 1 шт.

Цукор 200 г

Ванільний цукор 10 г

Олія 3 ст. л.

Борошно 150 г

Какао 2 ст. л.

Для крему:

Сметана 20% (відважена) 600 г

Кисломолочний сир або вершковий сир 300 г

Цукор 130 г

Ванільний цукор 10 г

Для глазурі:

Цукор 2 ст. л.

Какао 2 ст. л.

Молоко 2 ст. л.

Масло вершкове 30 г

Як приготувати торт "Мрія"