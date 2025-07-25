Гості не повірять, що ви приготували його самі: рецепт торта "Мрія"
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Ідеальний вибір до чаю
Торт "Мрія" — це саме той смачний десерт, який можна легко і доволі просто приготувати вдома з доступних продуктів. Цей торт — чудовий вибір для сімейних свят, затишних вечірок з друзями або просто як смачне доповнення до чаю чи кави у вихідний день.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кухня неУмелой хозяйки".
Інгредієнти:
Для коржа:
- Кефір 250 мл
- Сода 1 ч. л.
- Яйце 1 шт.
- Цукор 200 г
- Ванільний цукор 10 г
- Олія 3 ст. л.
- Борошно 150 г
- Какао 2 ст. л.
Для крему:
- Сметана 20% (відважена) 600 г
- Кисломолочний сир або вершковий сир 300 г
- Цукор 130 г
- Ванільний цукор 10 г
Для глазурі:
- Цукор 2 ст. л.
- Какао 2 ст. л.
- Молоко 2 ст. л.
- Масло вершкове 30 г
Як приготувати торт "Мрія"
- Змішайте кефір із содою і залиште на 10 хвилин. Додайте яйце, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте.
- Влийте олію та знову перемішайте.
- Просійте борошно та какао, потім замісіть однорідне тісто.
- Вилийте тісто у форму діаметром 20 см, попередньо застелену пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
- Охолодіть корж, зріжте верхню частину ("шапочку") і подрібніть її для прикраси. Розріжте корж на 3 рівні частини по горизонталі.
- До сметани додайте сир, цукор та ванільний цукор.
- Збийте всі інгредієнти блендером до отримання пишної маси.
- Змастіть кожен корж приготованим кремом. Потім змастіть кремом також верх та боки торта. Посипте боки торта подрібненою крихтою від коржів.
- У невеликій каструлі розтопіть цукор, какао, молоко та вершкове масло. Доведіть суміш до кипіння і варіть протягом 3 хвилин.
- Викладіть гарячу глазур ложкою на верх торта і, за бажанням, зробіть візерунки. Поставте торт у холодильник, щоб він добре просочився.