Рус

Літній варіант знаменитого "битого скла": як приготувати популярний десерт з ягодами (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кольоровий та веселий
Кольоровий та веселий. Фото instagram.com

Легко підніме настрій у будь-який день

"Бите скло" — це популярний десерт із дитинства, який зазвичай готують із желе різних кольорів, нарізаного кубиками та поєднаного зі сметанним або йогуртовим кремом.

Він яскравий, святковий та дуже простий у приготуванні. Але сьогодні ми пропонуємо освіжити класичний рецепт, додавши до нього соковиті ягоди — це зробить десерт ще смачнішим, ароматнішим і кориснішим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "krissti.novak".

Як приготувати десерт "Бите скло" з ягодами

Інгредієнти:

  • сметана – 350 г;
  • сир – 300 г;
  • цукор – 130 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • лохина – 250 г;
  • нектарини – 500 г;
  • желатин – 25 г;
  • вода – 90 г.

Кроки приготування:

  1. Залити желатин водою та залишити для набухання.
  2. Перебити блендером сир, сметану, цукор і ванільний цукор до однорідної маси.
  3. Нарізати нектарини шматочками, лохину залишити цілою.
  4. Розтопити набухлий желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, додати до нього ложку сирної маси та перемішати.
  5. Ввести желатинову суміш у крем, перемішати все разом, додати ягоди та фрукти.
  6. Вилити масу у форму й охолоджувати до повного застигання.
  7. Готовий десерт нарізати порційно та подавати охолодженим.
Теги:
#Десерт #Бите скло #Готуємо вдома