Літній варіант знаменитого "битого скла": як приготувати популярний десерт з ягодами (відео)

Легко підніме настрій у будь-який день

"Бите скло" — це популярний десерт із дитинства, який зазвичай готують із желе різних кольорів, нарізаного кубиками та поєднаного зі сметанним або йогуртовим кремом.

Він яскравий, святковий та дуже простий у приготуванні. Але сьогодні ми пропонуємо освіжити класичний рецепт, додавши до нього соковиті ягоди — це зробить десерт ще смачнішим, ароматнішим і кориснішим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "krissti.novak".

Як приготувати десерт "Бите скло" з ягодами

Інгредієнти:

сметана – 350 г;

сир – 300 г;

цукор – 130 г;

ванільний цукор – 10 г;

лохина – 250 г;

нектарини – 500 г;

желатин – 25 г;

вода – 90 г.

Кроки приготування: