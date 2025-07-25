Літній варіант знаменитого "битого скла": як приготувати популярний десерт з ягодами (відео)
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Легко підніме настрій у будь-який день
"Бите скло" — це популярний десерт із дитинства, який зазвичай готують із желе різних кольорів, нарізаного кубиками та поєднаного зі сметанним або йогуртовим кремом.
Він яскравий, святковий та дуже простий у приготуванні. Але сьогодні ми пропонуємо освіжити класичний рецепт, додавши до нього соковиті ягоди — це зробить десерт ще смачнішим, ароматнішим і кориснішим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "krissti.novak".
Як приготувати десерт "Бите скло" з ягодами
Інгредієнти:
- сметана – 350 г;
- сир – 300 г;
- цукор – 130 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- лохина – 250 г;
- нектарини – 500 г;
- желатин – 25 г;
- вода – 90 г.
Кроки приготування:
- Залити желатин водою та залишити для набухання.
- Перебити блендером сир, сметану, цукор і ванільний цукор до однорідної маси.
- Нарізати нектарини шматочками, лохину залишити цілою.
- Розтопити набухлий желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, додати до нього ложку сирної маси та перемішати.
- Ввести желатинову суміш у крем, перемішати все разом, додати ягоди та фрукти.
- Вилити масу у форму й охолоджувати до повного застигання.
- Готовий десерт нарізати порційно та подавати охолодженим.