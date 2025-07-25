Гости не поверят, что вы приготовили его сами: рецепт торта "Мечта"
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Идеальный выбор к чаю
Торт "Мрия" — это тот самый вкусный десерт, который можно довольно легко приготовить дома из доступных продуктов. Этот торт – отличный выбор для семейных праздников, уютных вечеринок с друзьями или просто как вкусное дополнение к чаю или кофе в выходной день.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Кухня неумелой хозяйки".
Ингредиенты:
Для коржей:
- Кефир 250 мл
- Сода 1 ч. л.
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 200 г
- Ванильный сахар 10 г
- Масло 3 ст. л.
- Мука 150 г
- Какао 2 ст. л.
Для крема:
- Сметана 20% (отвешенная) 600 г
- Кисломолочный сыр или крем-сыр 300 г
- Сахар 130 г
- Ванильный сахар 10 г
Для глазури:
- Сахар 2 ст. л.
- Какао 2 ст. л.
- Молоко 2 ст. л.
- Масло сливочное 30 г
Как приготовить торт "Мечта"
- Смешайте кефир с содой и оставьте на 10 минут. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
- Влейте растительное масло и снова перемешайте.
- Просейте муку и какао, затем замесите однородное тесто.
- Вылейте тесто в форму диаметром 20 см, предварительно застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
- Охладите корж, срежьте верхнюю часть ("шапочку") и измельчите её для украшения. Разрежьте корж на 3 равные части по горизонтали.
- К сметане добавьте творог, сахар и ванильный сахар.
- Взбейте все ингредиенты блендером до получения пышной массы.
- Смажьте каждый корж приготовленным кремом. Затем смажьте кремом также верх и бока торта. Посыпьте бока торта измельчённой крошкой от коржей.
- В небольшой кастрюле растопите сахар, какао, молоко и сливочное масло. Доведите смесь до кипения и варите в течение 3 минут.
- Выложите горячую глазурь ложкой на верх торта и, по желанию, сделайте узоры. Поставьте торт в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.