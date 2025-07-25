Гости не поверят, что вы приготовили его сами: рецепт торта "Мечта"

Идеальный выбор к чаю

Торт "Мрия" — это тот самый вкусный десерт, который можно довольно легко приготовить дома из доступных продуктов. Этот торт – отличный выбор для семейных праздников, уютных вечеринок с друзьями или просто как вкусное дополнение к чаю или кофе в выходной день.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кухня неумелой хозяйки".

Ингредиенты:

Для коржей:

Кефир 250 мл

Сода 1 ч. л.

Яйцо 1 шт.

Сахар 200 г

Ванильный сахар 10 г

Масло 3 ст. л.

Мука 150 г

Какао 2 ст. л.

Для крема:

Сметана 20% (отвешенная) 600 г

Кисломолочный сыр или крем-сыр 300 г

Сахар 130 г

Ванильный сахар 10 г

Для глазури:

Сахар 2 ст. л.

Какао 2 ст. л.

Молоко 2 ст. л.

Масло сливочное 30 г

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