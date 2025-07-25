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Гости не поверят, что вы приготовили его сами: рецепт торта "Мечта"

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Готовится из простых продуктов
Готовится из простых продуктов. Фото Скриншот YouTube

Идеальный выбор к чаю

Торт "Мрия" — это тот самый вкусный десерт, который можно довольно легко приготовить дома из доступных продуктов. Этот торт – отличный выбор для семейных праздников, уютных вечеринок с друзьями или просто как вкусное дополнение к чаю или кофе в выходной день.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кухня неумелой хозяйки".

Ингредиенты:

Для коржей:

  • Кефир 250 мл
  • Сода 1 ч. л.
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 200 г
  • Ванильный сахар 10 г
  • Масло 3 ст. л.
  • Мука 150 г
  • Какао 2 ст. л.

Для крема:

  • Сметана 20% (отвешенная) 600 г
  • Кисломолочный сыр или крем-сыр 300 г
  • Сахар 130 г
  • Ванильный сахар 10 г

Для глазури:

  • Сахар 2 ст. л.
  • Какао 2 ст. л.
  • Молоко 2 ст. л.
  • Масло сливочное 30 г

Как приготовить торт "Мечта"

  1. Смешайте кефир с содой и оставьте на 10 минут. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
  2. Влейте растительное масло и снова перемешайте.
  3. Просейте муку и какао, затем замесите однородное тесто.
  4. Вылейте тесто в форму диаметром 20 см, предварительно застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
  5. Охладите корж, срежьте верхнюю часть ("шапочку") и измельчите её для украшения. Разрежьте корж на 3 равные части по горизонтали.
  6. К сметане добавьте творог, сахар и ванильный сахар.
  7. Взбейте все ингредиенты блендером до получения пышной массы.
  8. Смажьте каждый корж приготовленным кремом. Затем смажьте кремом также верх и бока торта. Посыпьте бока торта измельчённой крошкой от коржей.
  9. В небольшой кастрюле растопите сахар, какао, молоко и сливочное масло. Доведите смесь до кипения и варите в течение 3 минут.
  10. Выложите горячую глазурь ложкой на верх торта и, по желанию, сделайте узоры. Поставьте торт в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
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#Десерты #Рецепты #Торты