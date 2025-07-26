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Ці пироги тануть у роті: сподобаються навіть гурманам, а готуються простіше простого

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пироги з начинкою з картоплі із сиром
Пироги з начинкою з картоплі із сиром. Фото telegraf.com.ua

Неймовірно смачно

Пироги з картоплею та сиром — чудова страва для ситного перекушування, пікніка, сніданку або домашньої вечері. Готуються вони без духовки прямо на сковороді, а просте тісто на гарячому молоці не потребує часу на вистоювання.

Рецептом смачних пирогів з начинкою з картопляного пюре та сиру поділилися на сторінці в Instagram gatim_zi_de_zi.

Інгредієнти:

Для тесту:

  • 300 г борошна
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 5 г розпушувача
  • 180 мл гарячого молока
  • 3 столові ложки олії

Для начинки:

  • 600 г картоплі (очищеної)
  • 80 мл гарячого молока
  • 30 г вершкового масла
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 200 г сиру

Як приготувати пироги з картоплею та сиром

Відваріть очищену картоплю. Потім розімніть її та змішайте з гарячим молоком, вершковим маслом та сіллю. Дайте пюре повністю охолонути.

Змішайте інгредієнти для тіста та замісіть його протягом 3 хвилин. Повинне вийти м’яке, липке тісто.

Рецепт тіста на пиріжки

Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте з них кульки, змастіть олією та накрийте харчовою плівкою. Давати тісту підійматися не потрібно.

Розкотіть кульки качалкою, формуючи круги діаметром 26-28 см. Викладіть картопляне пюре та скибочки сиру, потім сформуйте пироги. Не допускайте потрапляння повітря усередину. Їхній діаметр повинен бути приблизно 18 см.

Як приготувати пироги з картоплею

Готуйте на сковороді на середньому вогні, не використовуючи багато олії. Смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку.

Швидкі пиріжки з картоплею та сиром

Ці пироги можна подавати на стіл відразу після приготування, але вони будуть смачні навіть наступного дня.

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#Рецепти #Картопля #Пироги