Ці пироги тануть у роті: сподобаються навіть гурманам, а готуються простіше простого

Неймовірно смачно

Пироги з картоплею та сиром — чудова страва для ситного перекушування, пікніка, сніданку або домашньої вечері. Готуються вони без духовки прямо на сковороді, а просте тісто на гарячому молоці не потребує часу на вистоювання.

Рецептом смачних пирогів з начинкою з картопляного пюре та сиру поділилися на сторінці в Instagram gatim_zi_de_zi.

Інгредієнти:

Для тесту:

300 г борошна

1/2 чайної ложки солі

5 г розпушувача

180 мл гарячого молока

3 столові ложки олії

Для начинки:

600 г картоплі (очищеної)

80 мл гарячого молока

30 г вершкового масла

1/2 чайної ложки солі

200 г сиру

Як приготувати пироги з картоплею та сиром

Відваріть очищену картоплю. Потім розімніть її та змішайте з гарячим молоком, вершковим маслом та сіллю. Дайте пюре повністю охолонути.

Змішайте інгредієнти для тіста та замісіть його протягом 3 хвилин. Повинне вийти м’яке, липке тісто.

Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте з них кульки, змастіть олією та накрийте харчовою плівкою. Давати тісту підійматися не потрібно.

Розкотіть кульки качалкою, формуючи круги діаметром 26-28 см. Викладіть картопляне пюре та скибочки сиру, потім сформуйте пироги. Не допускайте потрапляння повітря усередину. Їхній діаметр повинен бути приблизно 18 см.

Готуйте на сковороді на середньому вогні, не використовуючи багато олії. Смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку.

Ці пироги можна подавати на стіл відразу після приготування, але вони будуть смачні навіть наступного дня.