Эти пироги тают во рту: понравятся даже гурманам, а готовятся проще простого
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Неимоверно вкусно
Пироги с картофелем и сыром — отличное блюдо для сытного перекуса, пикника, завтрака или домашнего ужина. Готовятся они без духовки, прямо на сковороде, а простое тесто на горячем молоке не требует времени на расстойку.
Рецептом вкусных пирогов с начинкой из картофельного пюре и сыра поделились на странице в Instagram gatim_zi_de_zi.
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 1/2 чайной ложки соли
- 5 г разрыхлителя
- 180 мл горячего молока
- 3 столовые ложки растительного масла
Для начинки:
- 600 г картофеля (очищенного)
- 80 мл горячего молока
- 30 г сливочного масла
- 1/2 чайной ложки соли
- 200 г сыра
Как приготовить пироги с картофелем и сыром
Отварите очищенный картофель. Затем разомните его и смешайте с горячим молоком, сливочным маслом и солью. Дайте пюре полностью остыть.
Смешайте ингредиенты для теста и замесите его в течение 3 минут. Должно получиться мягкое, нелипкое тесто.
Разделите тесто на 4 части, сформируйте из них шарики, смажьте маслом и накройте пищевой плёнкой. Давать тесту подниматься не нужно.
Раскатайте шарики скалкой, формируя круги диаметром 26-28 см. Выложите картофельное пюре и ломтики сыра, затем сформируйте пироги. Не допускайте попадания воздуха внутрь. Диаметр пирогов должен быть примерно 18 см.
Готовьте на сковороде на среднем огне, не используя много масла. Жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны.
Эти пироги можно подавать на стол сразу после приготовления, но они будут вкусными даже на следующий день.