Эти пироги тают во рту: понравятся даже гурманам, а готовятся проще простого

Неимоверно вкусно

Пироги с картофелем и сыром — отличное блюдо для сытного перекуса, пикника, завтрака или домашнего ужина. Готовятся они без духовки, прямо на сковороде, а простое тесто на горячем молоке не требует времени на расстойку.

Рецептом вкусных пирогов с начинкой из картофельного пюре и сыра поделились на странице в Instagram gatim_zi_de_zi.

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

1/2 чайной ложки соли

5 г разрыхлителя

180 мл горячего молока

3 столовые ложки растительного масла

Для начинки:

600 г картофеля (очищенного)

80 мл горячего молока

30 г сливочного масла

1/2 чайной ложки соли

200 г сыра

Как приготовить пироги с картофелем и сыром

Отварите очищенный картофель. Затем разомните его и смешайте с горячим молоком, сливочным маслом и солью. Дайте пюре полностью остыть.

Смешайте ингредиенты для теста и замесите его в течение 3 минут. Должно получиться мягкое, нелипкое тесто.

Разделите тесто на 4 части, сформируйте из них шарики, смажьте маслом и накройте пищевой плёнкой. Давать тесту подниматься не нужно.

Раскатайте шарики скалкой, формируя круги диаметром 26-28 см. Выложите картофельное пюре и ломтики сыра, затем сформируйте пироги. Не допускайте попадания воздуха внутрь. Диаметр пирогов должен быть примерно 18 см.

Готовьте на сковороде на среднем огне, не используя много масла. Жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны.

Эти пироги можно подавать на стол сразу после приготовления, но они будут вкусными даже на следующий день.