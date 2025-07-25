Такі сирники ви точно не їли: приготуйте ще варіацію з кабачком (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий перекус або повноцінний сніданок
Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його запікають, тушкують, смажать, а ще з нього готують млинці, оладки, і навіть печуть піцу на кабачковій основі.
Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ще один цікавий варіант — сирники з кабачків. Вони виходять ніжними, ароматними, з легкою текстурою та яскравим смаком — ідеальні для сніданку або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".
Як приготувати кабачкові сирники
Інгредієнти:
- кабачки – 250 г;
- сир – 350 г;
- манка – 4 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 4 ст. л.;
- цукор – за смаком;
- борошно – для панірування.
Кроки приготування:
- Натерти кабачки, відтиснути зайву рідину.
- Додати сир, манку, яйця, цукор і перебити блендером до однорідності.
- Всипати борошно, ретельно перемішати масу.
- Сформувати сирники з підготовленого тіста.
- Обваляти кожен сирник у борошні.
- Обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.