Такі сирники ви точно не їли: приготуйте ще варіацію з кабачком (відео)

Чудовий перекус або повноцінний сніданок

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його запікають, тушкують, смажать, а ще з нього готують млинці, оладки, і навіть печуть піцу на кабачковій основі.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ще один цікавий варіант — сирники з кабачків. Вони виходять ніжними, ароматними, з легкою текстурою та яскравим смаком — ідеальні для сніданку або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Як приготувати кабачкові сирники

Інгредієнти:

кабачки – 250 г;

сир – 350 г;

манка – 4 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 4 ст. л.;

цукор – за смаком;

борошно – для панірування.

Кроки приготування: