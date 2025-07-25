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Такі сирники ви точно не їли: приготуйте ще варіацію з кабачком (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Швидко, смачно та корисно
Швидко, смачно та корисно. Фото instagram.com

Чудовий перекус або повноцінний сніданок

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його запікають, тушкують, смажать, а ще з нього готують млинці, оладки, і навіть печуть піцу на кабачковій основі.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ще один цікавий варіант — сирники з кабачків. Вони виходять ніжними, ароматними, з легкою текстурою та яскравим смаком — ідеальні для сніданку або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Як приготувати кабачкові сирники

Інгредієнти:

  • кабачки – 250 г;
  • сир – 350 г;
  • манка – 4 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 4 ст. л.;
  • цукор – за смаком;
  • борошно – для панірування.

Кроки приготування:

  1. Натерти кабачки, відтиснути зайву рідину.
  2. Додати сир, манку, яйця, цукор і перебити блендером до однорідності.
  3. Всипати борошно, ретельно перемішати масу.
  4. Сформувати сирники з підготовленого тіста.
  5. Обваляти кожен сирник у борошні.
  6. Обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Теги:
#кабачок #Сирники #Готуємо вдома