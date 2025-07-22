Гості будуть у захваті: салат "Рожевий фламінго" стане родзинкою вашого столу

Дуже яскраво та смачно

Салат "Рожевий фламінго" — це проста та яскрава страва, яка дуже швидко готується та підходить як для обіду, так і для святкового столу. У цьому салаті вдало поєднуються ніжне куряче м'ясо, шинка та свіжі овочі, а легка заправка робить смак особливо збалансованим.

Рецептом поділилися "Смачненьке".

Інгредієнти:

Куряче стегно – 1 шт.

Шинка – 100-150 г

Помідори – 2 шт.

Солодкий перець – 1/2 шт.

Часник – 1 зубчик

Сіль, перець – на смак

Майонез – 1 ст.д.

Свіжий кріп – для прикраси

Приготування:

Відваріть куряче стегно у підсоленій воді, потім остудіть його в бульйоні. Наріжте м'ясо дрібними шматочками. Наріжте шинку соломкою, приблизно такого ж розміру, як і курка. Наріжте помідори, попередньо видаливши м'якоть. Наріжте половину солодкого болгарського перцю соломкою. Викладіть всі нарізані овочі та м'ясо у салатник. Додайте трохи перцю, злегка посоліть і додайте зубчик часнику. Заправте салат майонезом і добре перемішайте. Зверху посипте свіжим кропом для прикраси.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з буряка, який стане чудовим доповненням до м’ясних страв.