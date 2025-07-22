Гості будуть у захваті: салат "Рожевий фламінго" стане родзинкою вашого столу
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Дуже яскраво та смачно
Салат "Рожевий фламінго" — це проста та яскрава страва, яка дуже швидко готується та підходить як для обіду, так і для святкового столу. У цьому салаті вдало поєднуються ніжне куряче м'ясо, шинка та свіжі овочі, а легка заправка робить смак особливо збалансованим.
Рецептом поділилися "Смачненьке".
Інгредієнти:
- Куряче стегно – 1 шт.
- Шинка – 100-150 г
- Помідори – 2 шт.
- Солодкий перець – 1/2 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Сіль, перець – на смак
- Майонез – 1 ст.д.
- Свіжий кріп – для прикраси
Приготування:
- Відваріть куряче стегно у підсоленій воді, потім остудіть його в бульйоні. Наріжте м'ясо дрібними шматочками.
- Наріжте шинку соломкою, приблизно такого ж розміру, як і курка.
- Наріжте помідори, попередньо видаливши м'якоть.
- Наріжте половину солодкого болгарського перцю соломкою.
- Викладіть всі нарізані овочі та м'ясо у салатник.
- Додайте трохи перцю, злегка посоліть і додайте зубчик часнику.
- Заправте салат майонезом і добре перемішайте.
- Зверху посипте свіжим кропом для прикраси.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з буряка, який стане чудовим доповненням до м’ясних страв.