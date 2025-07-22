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Гості будуть у захваті: салат "Рожевий фламінго" стане родзинкою вашого столу

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Салат з доступних інгредієнтів
Салат з доступних інгредієнтів. Фото telegraf.com.ua

Дуже яскраво та смачно

Салат "Рожевий фламінго" — це проста та яскрава страва, яка дуже швидко готується та підходить як для обіду, так і для святкового столу. У цьому салаті вдало поєднуються ніжне куряче м'ясо, шинка та свіжі овочі, а легка заправка робить смак особливо збалансованим.

Рецептом поділилися "Смачненьке".

Інгредієнти:

  • Куряче стегно – 1 шт.
  • Шинка – 100-150 г
  • Помідори – 2 шт.
  • Солодкий перець – 1/2 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль, перець – на смак
  • Майонез – 1 ст.д.
  • Свіжий кріп – для прикраси

Приготування:

  1. Відваріть куряче стегно у підсоленій воді, потім остудіть його в бульйоні. Наріжте м'ясо дрібними шматочками.
  2. Наріжте шинку соломкою, приблизно такого ж розміру, як і курка.
  3. Наріжте помідори, попередньо видаливши м'якоть.
  4. Наріжте половину солодкого болгарського перцю соломкою.
  5. Викладіть всі нарізані овочі та м'ясо у салатник.
  6. Додайте трохи перцю, злегка посоліть і додайте зубчик часнику.
  7. Заправте салат майонезом і добре перемішайте.
  8. Зверху посипте свіжим кропом для прикраси.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з буряка, який стане чудовим доповненням до м’ясних страв.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Перець #Салати