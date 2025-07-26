Легкий та освіжаючий: салат з тунцем, який ідеально підходить для спекотного дня

Втамує голод і подарує насолоду

Влітку зазвичай хочеться освіжаючих страв. Цей салат з тунцем саме такий. Він легкий, свіжий і дуже простий у приготуванні. Соковиті огірки, ароматна зелень і ніжна заправка на основі крем-сиру та йогурту роблять страву не лише смачною, а й доволі корисною. А тунець додає ситності без зайвої важкості.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Вкусно Просто и Доступно".

Інгредієнти:

огірки — 5–6 шт.;

цибуля зелена — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

тунець у власному соку — 1 банка;

крем-сир — 2 ст. л.;

грецький йогурт — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

приправи до салатів — за бажанням;

чилі-соус — за бажанням.

Як приготувати салат з тунцем

Огірки наріжте тоненькими кружальцями. Подрібніть зелену цибулю та кріп.

З тунця злийте рідину та викладіть його в тарілку до овочів.

У окремій ємності змішайте крем-сир із густим грецьким йогуртом до однорідності. Додайте сіль, а також за бажанням приправу до салату та чілі-соус.

Цей салат готується без майонеза

Додайте заправку до овочів з тунцем та перемішайте.