Легкий та освіжаючий: салат з тунцем, який ідеально підходить для спекотного дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Втамує голод і подарує насолоду
Влітку зазвичай хочеться освіжаючих страв. Цей салат з тунцем саме такий. Він легкий, свіжий і дуже простий у приготуванні. Соковиті огірки, ароматна зелень і ніжна заправка на основі крем-сиру та йогурту роблять страву не лише смачною, а й доволі корисною. А тунець додає ситності без зайвої важкості.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Вкусно Просто и Доступно".
Інгредієнти:
- огірки — 5–6 шт.;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- тунець у власному соку — 1 банка;
- крем-сир — 2 ст. л.;
- грецький йогурт — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- приправи до салатів — за бажанням;
- чилі-соус — за бажанням.
Як приготувати салат з тунцем
Огірки наріжте тоненькими кружальцями. Подрібніть зелену цибулю та кріп.
З тунця злийте рідину та викладіть його в тарілку до овочів.
У окремій ємності змішайте крем-сир із густим грецьким йогуртом до однорідності. Додайте сіль, а також за бажанням приправу до салату та чілі-соус.
Додайте заправку до овочів з тунцем та перемішайте.