Легкий и освежающий: салат с тунцом, который идеально подходит для жаркого дня
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Утолит голод и подарит наслаждение
Летом обычно хочется освежающих блюд. Этот салат с тунцом именно такой. Он легкий, свежий и очень простой в приготовлении. Сочные огурцы, ароматная зелень и нежная заправка на основе крем-сыра и йогурта делают блюдо не только вкусным, но и довольно полезным. А тунец добавляет сытности без лишней тяжести.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусно просто и доступно".
Ингредиенты:
- огурцы – 5–6 шт.;
- лук зеленый – 1 пучок;
- укроп – 1 пучок;
- тунец в собственном соку – 1 банка;
- крем-сыр – 2 ст. л.;
- греческий йогурт – 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- приправы к салатам – по желанию;
- чили-соус – по желанию.
Как приготовить салат с тунцом
Огурцы нарежьте тоненькими кружочками. Измельчите зеленый лук и укроп.
С тунца слейте жидкость и выложите в тарелку к овощам.
В отдельной емкости смешайте крем-сыр с густым греческим йогуртом до однородности. Добавьте соль, а также приправу к салату и чили-соус.
Добавьте заправку в овощи с тунцом и перемешайте.