Легкий и освежающий: салат с тунцом, который идеально подходит для жаркого дня

Утолит голод и подарит наслаждение

Летом обычно хочется освежающих блюд. Этот салат с тунцом именно такой. Он легкий, свежий и очень простой в приготовлении. Сочные огурцы, ароматная зелень и нежная заправка на основе крем-сыра и йогурта делают блюдо не только вкусным, но и довольно полезным. А тунец добавляет сытности без лишней тяжести.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусно просто и доступно".

Ингредиенты:

огурцы – 5–6 шт.;

лук зеленый – 1 пучок;

укроп – 1 пучок;

тунец в собственном соку – 1 банка;

крем-сыр – 2 ст. л.;

греческий йогурт – 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

приправы к салатам – по желанию;

чили-соус – по желанию.

Как приготовить салат с тунцом

Огурцы нарежьте тоненькими кружочками. Измельчите зеленый лук и укроп.

С тунца слейте жидкость и выложите в тарелку к овощам.

В отдельной емкости смешайте крем-сыр с густым греческим йогуртом до однородности. Добавьте соль, а также приправу к салату и чили-соус.

Этот салат готовится без майонеза

Добавьте заправку в овощи с тунцом и перемешайте.