Ресторанна страва за копійки: як приготувати неймовірний кабачковий рулет (відео)

Готується досить просто та швидко

Сезон кабачків у самому розпалі, і це ідеальна нагода потішити себе стравами з цього ніжного та універсального овочу. З кабачків готують запіканки, оладки, а ще – міні-рулетики з "вау-начинкою", які прикрасять будь-який стіл.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – приготувати соковитий рулет із кабачкового тіста з рибною начинкою. Він виходить не лише апетитним і поживним, а й дуже ефектним на вигляд – чудовий варіант як для обіду, так і для святкового меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти:

кабачки – 1 кг;

сіль – 1 ч.л.;

яйця – 4 шт.;

сметана – 50 г;

борошно – 70 г;

перець – за смаком;

сухий часник – за смаком;

начинка – за бажанням.

Кроки приготування: