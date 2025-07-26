Ресторанна страва за копійки: як приготувати неймовірний кабачковий рулет (відео)
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Готується досить просто та швидко
Сезон кабачків у самому розпалі, і це ідеальна нагода потішити себе стравами з цього ніжного та універсального овочу. З кабачків готують запіканки, оладки, а ще – міні-рулетики з "вау-начинкою", які прикрасять будь-який стіл.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – приготувати соковитий рулет із кабачкового тіста з рибною начинкою. Він виходить не лише апетитним і поживним, а й дуже ефектним на вигляд – чудовий варіант як для обіду, так і для святкового меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".
Як приготувати кабачковий рулет
Інгредієнти:
- кабачки – 1 кг;
- сіль – 1 ч.л.;
- яйця – 4 шт.;
- сметана – 50 г;
- борошно – 70 г;
- перець – за смаком;
- сухий часник – за смаком;
- начинка – за бажанням.
Кроки приготування:
- Натерти кабачки на тертці, посолити та залишити на 10 хвилин.
- Відтиснути зайву рідину з кабачків.
- Додати яйця, сметану, борошно, перець і сухий часник, перемішати до однорідності.
- Викласти масу на деко з пергаментом, за бажанням прикрасити кружечками кабачка зверху.
- Запікати при температурі 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки.
- Остудити, викласти начинку, згорнути в рулет і нарізати порційно.