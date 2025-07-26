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Ресторанна страва за копійки: як приготувати неймовірний кабачковий рулет (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковиті, ніжні, ароматні
Соковиті, ніжні, ароматні. Фото instagram.com

Готується досить просто та швидко

Сезон кабачків у самому розпалі, і це ідеальна нагода потішити себе стравами з цього ніжного та універсального овочу. З кабачків готують запіканки, оладки, а ще – міні-рулетики з "вау-начинкою", які прикрасять будь-який стіл.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – приготувати соковитий рулет із кабачкового тіста з рибною начинкою. Він виходить не лише апетитним і поживним, а й дуже ефектним на вигляд – чудовий варіант як для обіду, так і для святкового меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти:

  • кабачки – 1 кг;
  • сіль – 1 ч.л.;
  • яйця – 4 шт.;
  • сметана – 50 г;
  • борошно – 70 г;
  • перець – за смаком;
  • сухий часник – за смаком;
  • начинка – за бажанням.

Кроки приготування:

  1. Натерти кабачки на тертці, посолити та залишити на 10 хвилин.
  2. Відтиснути зайву рідину з кабачків.
  3. Додати яйця, сметану, борошно, перець і сухий часник, перемішати до однорідності.
  4. Викласти масу на деко з пергаментом, за бажанням прикрасити кружечками кабачка зверху.
  5. Запікати при температурі 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки.
  6. Остудити, викласти начинку, згорнути в рулет і нарізати порційно.
Теги:
#Кабачки #Рулет #Готуємо вдома