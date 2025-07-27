Салат із крабових паличок, який витіснить Олів'є: до літнього столу та на кожен день
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Готується "на раз-два"
Є безліч рецептів салатів з крабовими паличками. Хтось готує з огірками, хтось додає рис. Ми пропонуємо спробувати приготувати салат з крабових паличок з квасолею та овочами. В ньому вдало поєднується свіжість та ситність, що має сподобатись тим, хто його буде їсти.
Він готується просто й швидко. Особливо смакує влітку, коли хочеться чогось легкого, але водночас поживного.
Рецептом салату поділились Cookpad.
Інгредієнти:
- 220 г крабових паличок;
- три жовті помідори;
- один солодкий перець;
- 150 г консервованої квасолі;
- 80 г твердого сиру;
- 3 зубчики часнику;
- майонез;
- прованські трави та кріп на смак.
Як приготувати салат з крабових паличок з квасолею
Крабові палички наріжте соломкою й перекладіть у глибокий салатник.
Перець наріжте тонкою соломкою й додайте до крабових паличок.
Помідори теж наріжте їх соломкою. Твердий сир натріть на великій тертці й додайте в салат разом із помідорами.
Консервовану квасолю без рідини додайте до інших інгредієнтів.
Пропустіть через прес часник, додайте у салат і заправте майонезом.
Приправте до свого смаку сіллю, кропом, перцем і прованськими травами.