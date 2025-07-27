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Салат із крабових паличок, який витіснить Олів'є: до літнього столу та на кожен день

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Легкий та ситний салат із крабових паличок
Легкий та ситний салат із крабових паличок

Готується "на раз-два"

Є безліч рецептів салатів з крабовими паличками. Хтось готує з огірками, хтось додає рис. Ми пропонуємо спробувати приготувати салат з крабових паличок з квасолею та овочами. В ньому вдало поєднується свіжість та ситність, що має сподобатись тим, хто його буде їсти.

Він готується просто й швидко. Особливо смакує влітку, коли хочеться чогось легкого, але водночас поживного.

Рецептом салату поділились Cookpad.

Інгредієнти:

  • 220 г крабових паличок;
  • три жовті помідори;
  • один солодкий перець;
  • 150 г консервованої квасолі;
  • 80 г твердого сиру;
  • 3 зубчики часнику;
  • майонез;
  • прованські трави та кріп на смак.

Як приготувати салат з крабових паличок з квасолею

Крабові палички наріжте соломкою й перекладіть у глибокий салатник.

Перець наріжте тонкою соломкою й додайте до крабових паличок.

Помідори теж наріжте їх соломкою. Твердий сир натріть на великій тертці й додайте в салат разом із помідорами.

Як приготувати салат з крабових паличок та помідорів

Консервовану квасолю без рідини додайте до інших інгредієнтів.

Пропустіть через прес часник, додайте у салат і заправте майонезом.

Рецепт крабового салата з квасолею та помідорами

Приправте до свого смаку сіллю, кропом, перцем і прованськими травами.

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