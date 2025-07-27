Салат із крабових паличок, який витіснить Олів'є: до літнього столу та на кожен день

Готується "на раз-два"

Є безліч рецептів салатів з крабовими паличками. Хтось готує з огірками, хтось додає рис. Ми пропонуємо спробувати приготувати салат з крабових паличок з квасолею та овочами. В ньому вдало поєднується свіжість та ситність, що має сподобатись тим, хто його буде їсти.

Він готується просто й швидко. Особливо смакує влітку, коли хочеться чогось легкого, але водночас поживного.

Рецептом салату поділились Cookpad.

Інгредієнти:

220 г крабових паличок;

три жовті помідори;

один солодкий перець;

150 г консервованої квасолі;

80 г твердого сиру;

3 зубчики часнику;

майонез;

прованські трави та кріп на смак.

Як приготувати салат з крабових паличок з квасолею

Крабові палички наріжте соломкою й перекладіть у глибокий салатник.

Перець наріжте тонкою соломкою й додайте до крабових паличок.

Помідори теж наріжте їх соломкою. Твердий сир натріть на великій тертці й додайте в салат разом із помідорами.

Консервовану квасолю без рідини додайте до інших інгредієнтів.

Пропустіть через прес часник, додайте у салат і заправте майонезом.

Приправте до свого смаку сіллю, кропом, перцем і прованськими травами.