Салат из крабовых палочек, который вытеснит Оливье: к летнему столу и на каждый день
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Готовится "на раз-два"
Есть множество рецептов салатов с крабовыми палочками. Кто-то готовит с огурцами, кто-то добавляет рис. Мы предлагаем попробовать приготовить салат из крабовых палочек с фасолью и овощами. В нём удачно сочетается свежесть и сытность, что должно понравиться тем, кто его будет есть.
Он готовится просто и быстро. Особенно вкусен летом, когда хочется чего-то лёгкого, но в то же время питательного.
Рецептом салата поделились Cookpad.
Ингредиенты:
- 220 г крабовых палочек;
- 3 желтых помидора;
- 1 сладкий перец;
- 150 г консервированной фасоли;
- 80 г твердого сыра;
- 3 зубчика чеснока;
- майонез;
- прованские травы и укроп по вкусу.
Как приготовить салат из крабовых палочек с фасолью
Крабовые палочки нарежьте соломкой и переложите в глубокий салатник.
Перец нарежьте тонкой соломкой и добавьте к крабовым палочкам.
Помидоры тоже нарежьте соломкой. Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат вместе с помидорами.
Добавьте консервированную фасоль без жидкости к другим ингредиентам.
Пропустите через пресс чеснок, добавьте в салат и заправьте майонезом.
Приправьте по своему вкусу солью, укропом, перцем и прованскими травами.