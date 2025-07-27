Салат из крабовых палочек, который вытеснит Оливье: к летнему столу и на каждый день

Готовится "на раз-два"

Есть множество рецептов салатов с крабовыми палочками. Кто-то готовит с огурцами, кто-то добавляет рис. Мы предлагаем попробовать приготовить салат из крабовых палочек с фасолью и овощами. В нём удачно сочетается свежесть и сытность, что должно понравиться тем, кто его будет есть.

Он готовится просто и быстро. Особенно вкусен летом, когда хочется чего-то лёгкого, но в то же время питательного.

Рецептом салата поделились Cookpad.

Ингредиенты:

220 г крабовых палочек;

3 желтых помидора;

1 сладкий перец;

150 г консервированной фасоли;

80 г твердого сыра;

3 зубчика чеснока;

майонез;

прованские травы и укроп по вкусу.

Как приготовить салат из крабовых палочек с фасолью

Крабовые палочки нарежьте соломкой и переложите в глубокий салатник.

Перец нарежьте тонкой соломкой и добавьте к крабовым палочкам.

Помидоры тоже нарежьте соломкой. Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат вместе с помидорами.

Добавьте консервированную фасоль без жидкости к другим ингредиентам.

Пропустите через пресс чеснок, добавьте в салат и заправьте майонезом.

Приправьте по своему вкусу солью, укропом, перцем и прованскими травами.