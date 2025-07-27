М'ясні котлети їсти більше не захочете: спробуйте приготувати їх з кабачка (відео)
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Котлети з кабачків з фаршем сподобаються всій родині
Котлети — це одна з найпопулярніших страв, яку готують у багатьох родинах. Зазвичай їх роблять із м’ясного або курячого фаршу, іноді додаючи овочі чи крупи. Але сьогодні ми пропонуємо легкий, літній варіант цієї страви — ніжні котлети з кабачків.
Вони виходять м’якими, соковитими й добре поєднуються з різними соусами або гарнірами. Ідеально смакують як гарячими, так і холодними. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати кабачкові котлети
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 180 г;
- варені яйця – 2 шт.;
- сире яйце – 1 шт.;
- твердий сир – 50 г;
- кабачок або цукіні – 100 г;
- борошно – 1 ст. л. з гіркою;
- сіль, перець – за смаком;
- петрушка – кілька гілочок.
Спосіб приготування:
- Натерти кабачок на дрібній тертці та злегка відтиснути сік;
- Натерти твердий сир і подрібнити зелень та варені яйця;
- З’єднати в мисці кисломолочний сир, кабачок, яйця, твердий сир, зелень, спеції та борошно;
- Ретельно перемішати масу до однорідного стану;
- Сформувати оладки середнього розміру;
- Обсмажити на сковороді з двох боків до золотистої скоринки.