М'ясні котлети їсти більше не захочете: спробуйте приготувати їх з кабачка (відео)

Котлети з кабачків з фаршем сподобаються всій родині

Котлети — це одна з найпопулярніших страв, яку готують у багатьох родинах. Зазвичай їх роблять із м’ясного або курячого фаршу, іноді додаючи овочі чи крупи. Але сьогодні ми пропонуємо легкий, літній варіант цієї страви — ніжні котлети з кабачків.

Вони виходять м’якими, соковитими й добре поєднуються з різними соусами або гарнірами. Ідеально смакують як гарячими, так і холодними. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 180 г;

варені яйця – 2 шт.;

сире яйце – 1 шт.;

твердий сир – 50 г;

кабачок або цукіні – 100 г;

борошно – 1 ст. л. з гіркою;

сіль, перець – за смаком;

петрушка – кілька гілочок.

Спосіб приготування: