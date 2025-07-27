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М'ясні котлети їсти більше не захочете: спробуйте приготувати їх з кабачка (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найсмачніші та найсоковитіші
Найсмачніші та найсоковитіші. Фото instagram.com

Котлети з кабачків з фаршем сподобаються всій родині

Котлети — це одна з найпопулярніших страв, яку готують у багатьох родинах. Зазвичай їх роблять із м’ясного або курячого фаршу, іноді додаючи овочі чи крупи. Але сьогодні ми пропонуємо легкий, літній варіант цієї страви — ніжні котлети з кабачків.

Вони виходять м’якими, соковитими й добре поєднуються з різними соусами або гарнірами. Ідеально смакують як гарячими, так і холодними. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 180 г;
  • варені яйця – 2 шт.;
  • сире яйце – 1 шт.;
  • твердий сир – 50 г;
  • кабачок або цукіні – 100 г;
  • борошно – 1 ст. л. з гіркою;
  • сіль, перець – за смаком;
  • петрушка – кілька гілочок.

Спосіб приготування:

  1. Натерти кабачок на дрібній тертці та злегка відтиснути сік;
  2. Натерти твердий сир і подрібнити зелень та варені яйця;
  3. З’єднати в мисці кисломолочний сир, кабачок, яйця, твердий сир, зелень, спеції та борошно;
  4. Ретельно перемішати масу до однорідного стану;
  5. Сформувати оладки середнього розміру;
  6. Обсмажити на сковороді з двох боків до золотистої скоринки.
Теги:
#Кабачки #Котлети #Готуємо вдома