Соковиті, ароматні, незабутні: як приготувати ідеальні фаршировані перці

Виходить дуже смачно

Фарширований перець — це страва, яку багато хто пам’ятає з дитинства. Вона виходить соковита, ароматна, з ніжною начинкою та смачною заливкою. Фаршировані перці не приготуєш за 30 хвилин, проте витрачений час справдить себе. Такий перець смакує і свіжим із духовки, і на другий день.

Рецептом фаршированих перців поділилась кулінарна блогерка "Сільська господиня".

Інгредієнти:

Перець 8 шт.

Фарш свинний 300 г

Рис 100 г

Цибуля 2 шт.

Морква 1 шт.

Зелень петрушки

Сіль, перець на смак

Олія для смаження

Вода 100 мл

Для заливки:

Сметана 150-200 мл

Томатна паста 1,5 ст. л.

Борошно 1 ст,л.

Вода 100-150 мл

Цукор, сіль до смаку

Як приготувати фаршировані перці

1. Рис промити в холодній воді, залити гарячою водою (на 1-2 пальці вище рису) і варити 2-3 хвилини на маленькому вогні після закипання. Потім вимкнути вогонь і залишити настоюватися. Після цього рис промити холодною водою.

2. Перець почистити, широко обрізати верхню частину. Ошпарити перець в окропі 2-3 хвилини після повторного закипання води, потім вийняти і дати охолонути.

3. Моркву натерти на великій тертці, цибулю нарізати для засмажки. Додати олію (50-70 мл) на сковороду. Обсмажити цибулю до м'якості, потім додати нарізаний перець (якщо використовується) і обсмажити його до розм'якшення. Додати моркву, посолити і обсмажити до м'якості моркви.

4. Змішати готовий промитий рис, фарш, зелень петрушки та засмажку. Додати приблизно 100 мл холодної води, чорний перець (близько 1/3 чайної ложки) та сіль за смаком. Начинка повинна бути трохи рідкуватою.

5. Начинити перці начинкою, не забиваючи їх дуже щільно.

6. Змішати сметану з томатною пастою. Додати воду. Можна додати борошно, попередньо розвівши його в окремій чашці з водою. Посолити і додати пів чайної ложки цукру, якщо заливка кислувата. Додати шматочки перцю та маленьку цибулю (розрізану на 2 або 4 частини).

7. Розігріти духовку до 220°C. Залити нафаршировані перці заливкою. Накрити форму фольгою. Запікати в духовці 50 хвилин: приблизно 40 хвилин під фольгою на маленькому вогні, потім зняти фольгу і запікати ще 10 хвилин, щоб перець трохи підрум'янився.