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Соковиті, ароматні, незабутні: як приготувати ідеальні фаршировані перці

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Секрети приготування соковитих перців
Секрети приготування соковитих перців. Фото Скріншот YouTube

Виходить дуже смачно

Фарширований перець — це страва, яку багато хто пам’ятає з дитинства. Вона виходить соковита, ароматна, з ніжною начинкою та смачною заливкою. Фаршировані перці не приготуєш за 30 хвилин, проте витрачений час справдить себе. Такий перець смакує і свіжим із духовки, і на другий день.

Рецептом фаршированих перців поділилась кулінарна блогерка "Сільська господиня".

Інгредієнти:

  • Перець 8 шт.
  • Фарш свинний 300 г
  • Рис 100 г
  • Цибуля 2 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Зелень петрушки
  • Сіль, перець на смак
  • Олія для смаження
  • Вода 100 мл

Для заливки:

  • Сметана 150-200 мл
  • Томатна паста 1,5 ст. л.
  • Борошно 1 ст,л.
  • Вода 100-150 мл
  • Цукор, сіль до смаку

Як приготувати фаршировані перці

1. Рис промити в холодній воді, залити гарячою водою (на 1-2 пальці вище рису) і варити 2-3 хвилини на маленькому вогні після закипання. Потім вимкнути вогонь і залишити настоюватися. Після цього рис промити холодною водою.

2. Перець почистити, широко обрізати верхню частину. Ошпарити перець в окропі 2-3 хвилини після повторного закипання води, потім вийняти і дати охолонути.

Рецепт фаршированих перців

3. Моркву натерти на великій тертці, цибулю нарізати для засмажки. Додати олію (50-70 мл) на сковороду. Обсмажити цибулю до м'якості, потім додати нарізаний перець (якщо використовується) і обсмажити його до розм'якшення. Додати моркву, посолити і обсмажити до м'якості моркви.

4. Змішати готовий промитий рис, фарш, зелень петрушки та засмажку. Додати приблизно 100 мл холодної води, чорний перець (близько 1/3 чайної ложки) та сіль за смаком. Начинка повинна бути трохи рідкуватою.

Чем нафарширувати перець - начинка для перця

5. Начинити перці начинкою, не забиваючи їх дуже щільно.

Як начинити перці - рецепт

6. Змішати сметану з томатною пастою. Додати воду. Можна додати борошно, попередньо розвівши його в окремій чашці з водою. Посолити і додати пів чайної ложки цукру, якщо заливка кислувата. Додати шматочки перцю та маленьку цибулю (розрізану на 2 або 4 частини).

7. Розігріти духовку до 220°C. Залити нафаршировані перці заливкою. Накрити форму фольгою. Запікати в духовці 50 хвилин: приблизно 40 хвилин під фольгою на маленькому вогні, потім зняти фольгу і запікати ще 10 хвилин, щоб перець трохи підрум'янився.

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