Простий, яскравий, неймовірно смачний: рецепт салату "Червоний корал", який готується за лічені хвилини
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Для цього салату не треба нічого варити
Салат "Червоний корал" — це проста та яскрава страва для щоденного або святкового столу. Готується він буквально за пару хвилин, адже для цього салату не треба відварювати чи запікати інгредієнти. Тож, цей рецепт буде у пригоді, коли гості вже буквально на порозі та терміново треба приготувати щось цікаве та смачненьке.
Рецептом салату поділились Smachnenke.
Інгредієнти:
- крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;
- плавлений сирок — 1 шт. (90–100 г);
- помідори середнього розміру — 2–3 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- майонез — для заправки.
Як приготувати салат "Червоний корал"
- Помідори наріжте маленькими кубиками. Крабові палички чи м’ясо так само наріжте кубиками.
- Плавлений сирок натріть на грубій тертці. Якщо він надто м’який, напередодні приготування покладіть сир в морозилку на 10–15 хвилин — це полегшить натирання.
- Часник пропустіть через прес або дрібно наріжте ножем.
- Усі інгредієнти з’єднайте в салатнику, заправте майонезом, перемішайте. За потреби додайте до салату сіль та чорний перець.
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