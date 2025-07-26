Простий, яскравий, неймовірно смачний: рецепт салату "Червоний корал", який готується за лічені хвилини

Для цього салату не треба нічого варити

Салат "Червоний корал" — це проста та яскрава страва для щоденного або святкового столу. Готується він буквально за пару хвилин, адже для цього салату не треба відварювати чи запікати інгредієнти. Тож, цей рецепт буде у пригоді, коли гості вже буквально на порозі та терміново треба приготувати щось цікаве та смачненьке.

Рецептом салату поділились Smachnenke.

Інгредієнти:

крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;

плавлений сирок — 1 шт. (90–100 г);

помідори середнього розміру — 2–3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

майонез — для заправки.

Як приготувати салат "Червоний корал"

Помідори наріжте маленькими кубиками. Крабові палички чи м’ясо так само наріжте кубиками. Плавлений сирок натріть на грубій тертці. Якщо він надто м’який, напередодні приготування покладіть сир в морозилку на 10–15 хвилин — це полегшить натирання. Часник пропустіть через прес або дрібно наріжте ножем. Усі інгредієнти з’єднайте в салатнику, заправте майонезом, перемішайте. За потреби додайте до салату сіль та чорний перець.

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