Сочные, ароматные, незабываемые: как приготовить идеальные фаршированные перцы

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Фаршированный перец — это блюдо, которое многие помнят с детства. Оно получается сочным, ароматным, с нежной начинкой и вкусной заливкой. Фаршированные перцы не приготовишь за 30 минут, однако потраченное время оправдает себя. Такой перец вкусен и свежим из духовки, и на второй день.

Рецептом фаршированных перцев поделилась кулинарная блогерша "Сільська господиня".

Ингредиенты:

Перец 8 шт.

Фарш свинной 300 г

Рис 100 г

Лук 2 шт.

Морковь 1 шт.

Зелень петрушки

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Вода 100 мл

Для заливки:

Сметана 150-200 мл

Томатная паста 1,5 ст. л.

Мука 1 ст.л.

Вода 100-150 мл

Сахар, соль по вкусу

Как приготовить фаршированные перцы

1. Рис промыть в холодной воде, залить горячей водой (на 1-2 пальца выше риса) и варить 2-3 минуты на маленьком огне после закипания. Затем выключить огонь и оставить настаиваться. После этого рис промыть прохладной водой.

2. Перец почистить, обрезать широко верхнюю часть. Ошпарить перец в кипятке 2-3 минуты после повторного закипания воды, затем достать из кастрюли и дать остыть.

3. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать для зажарки. Добавить масло (50-70 мл) на сковороду. Обжарить лук до мягкости, затем добавить нарезанный перец (если используется) и обжарить его до размягчения. Добавить морковь, посолить и обжарить до мягкости моркови.

4. Смешать готовый промытый рис, фарш, зелень петрушки и зажарку. Добавить примерно 100 мл холодной воды, черный перец (около 1/3 чайной ложки) и соль по вкусу. Начинка должна быть немного жидковатой.

5. Начинить перцы начинкой, не забивая их слишком плотно.

6. Смешать сметану с томатной пастой. Добавить воду. Можно добавить муку, предварительно разведя ее в отдельной чашке с водой. Посолить и добавить пол чайной ложки сахара, если заливка кисловатая. Добавить кусочки перца и маленький лук (разрезанный на 2 или 4 части).

7. Разогреть духовку до 220°C. Залить нафаршированные перцы заливкой. Накрыть форму фольгой. Запекать в духовке 50 минут: примерно 40 минут под фольгой на маленьком огне, затем снять фольгу и запекать еще 10 минут, чтобы перец немного подрумянился.