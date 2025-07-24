Рус

За цим рецептом будь-яка риба вийде надзвичайно смачною: у якому маринаді її приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Така риба виходить дуже соковитою, ніжною та ароматною
Така риба виходить дуже соковитою, ніжною та ароматною. Фото instagram.com

Безпрограшний варіант!

Рибу можна готувати найрізноманітнішими способами: запікати, смажити, тушкувати у вершках чи томатному соусі — і щоразу вона смакує по-новому. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати дещо особливе — рибу в апельсиновому маринаді.

Завдяки поєднанню цитрусового соку, ароматних спецій і легкого кисло-солодкого присмаку, будь-яка риба у такому маринаді виходить надзвичайно смачною: соковитою, ніжною та дуже запашною. Ідеально для легкої вечері або святкової страви з цікавою ноткою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nosiba_fayed".

Як приготувати рибу в апельсиновому маринаді

Інгредієнти:

  • риба – 1 шт.;
  • олія – 2–3 ст. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сіль – за смаком;
  • перець чорний мелений – за смаком;
  • куркума – 0,5 ч. л.;
  • лимонний перець – 0,5 ч. л.;
  • часник тертий – 2 зубчики;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • апельсин – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.

Кроки приготування:

Помити та почистити рибу, зробити поперечні надрізи з обох боків.

Приготувати маринад: змішати олію, спеції, тертий часник і сік лимона.

Натерти рибу маринадом зсередини та зовні.

Нарізати апельсин і цибулю кільцями, вкласти всередину риби.

Викласти рибу у форму для запікання, за бажанням зверху покласти ще трохи апельсинових скибок.

Запікати в духовці за температури 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.

Теги:
#Риба #Маринад #Готуємо вдома