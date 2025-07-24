За цим рецептом будь-яка риба вийде надзвичайно смачною: у якому маринаді її приготувати (відео)

Безпрограшний варіант!

Рибу можна готувати найрізноманітнішими способами: запікати, смажити, тушкувати у вершках чи томатному соусі — і щоразу вона смакує по-новому. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати дещо особливе — рибу в апельсиновому маринаді.

Завдяки поєднанню цитрусового соку, ароматних спецій і легкого кисло-солодкого присмаку, будь-яка риба у такому маринаді виходить надзвичайно смачною: соковитою, ніжною та дуже запашною. Ідеально для легкої вечері або святкової страви з цікавою ноткою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nosiba_fayed".

Як приготувати рибу в апельсиновому маринаді

Інгредієнти:

риба – 1 шт.;

олія – 2–3 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

куркума – 0,5 ч. л.;

лимонний перець – 0,5 ч. л.;

часник тертий – 2 зубчики;

сік лимона – 1 ст. л.;

апельсин – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.

Кроки приготування:

Помити та почистити рибу, зробити поперечні надрізи з обох боків.

Приготувати маринад: змішати олію, спеції, тертий часник і сік лимона.

Натерти рибу маринадом зсередини та зовні.

Нарізати апельсин і цибулю кільцями, вкласти всередину риби.

Викласти рибу у форму для запікання, за бажанням зверху покласти ще трохи апельсинових скибок.

Запікати в духовці за температури 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.