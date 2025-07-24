За цим рецептом будь-яка риба вийде надзвичайно смачною: у якому маринаді її приготувати (відео)
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Безпрограшний варіант!
Рибу можна готувати найрізноманітнішими способами: запікати, смажити, тушкувати у вершках чи томатному соусі — і щоразу вона смакує по-новому. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати дещо особливе — рибу в апельсиновому маринаді.
Завдяки поєднанню цитрусового соку, ароматних спецій і легкого кисло-солодкого присмаку, будь-яка риба у такому маринаді виходить надзвичайно смачною: соковитою, ніжною та дуже запашною. Ідеально для легкої вечері або святкової страви з цікавою ноткою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nosiba_fayed".
Як приготувати рибу в апельсиновому маринаді
Інгредієнти:
- риба – 1 шт.;
- олія – 2–3 ст. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком;
- куркума – 0,5 ч. л.;
- лимонний перець – 0,5 ч. л.;
- часник тертий – 2 зубчики;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- апельсин – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.
Кроки приготування:
Помити та почистити рибу, зробити поперечні надрізи з обох боків.
Приготувати маринад: змішати олію, спеції, тертий часник і сік лимона.
Натерти рибу маринадом зсередини та зовні.
Нарізати апельсин і цибулю кільцями, вкласти всередину риби.
Викласти рибу у форму для запікання, за бажанням зверху покласти ще трохи апельсинових скибок.
Запікати в духовці за температури 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.