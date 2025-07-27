П'ять хвилин і готово: рецепт смачного варення з ожини
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Мінімум зусиль – максимум смаку
Варення з ожини — справжня смакота, яка потішить холодними зимовими вечорами. Готується воно напрочуд просто й швидко, без зайвого клопоту чи довгого стояння біля плити. Ягоди залишаються соковитими. Варення з ожини має насичений і трохи з кислинкою смак. Воно ідеально підходить до млинців, оладків, тостів або просто до чаю.
Рецептом поділились "Добрі новини".
Інгредієнти:
- 1 кг ожини
- 500 г цукру
Як приготувати варення з ожини
- Переберіть ягоду. За необхідності швидко промийте під проточною водою, відкиньте на друшляк, щоб зайва вода стекла.
- Засипте ожину цукром, акуратно перемішайте, щоб не подавити ягоди, і поставте в холодильник на ніч, щоб виділився сік.
- Викладіть ожину з цукром в широку каструлю з товстим дном і варіть на середньому вогні. Коли закипить, варіть ще рівно 5 хвилин.
- Після варіння дайте варенню охолонути приблизно годину і повторіть процедуру ще раз по тій самій схемі.
- Гаряче варення розлийте у добре вимиті банки.
Якщо зберігатимете у холодильнику, стерилізувати не обов’язково, достатньо просто промити з содою і висушити. Якщо ж плануєте тримати варення при кімнатній температурі, тоді банки краще простерилізувати.