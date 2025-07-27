П'ять хвилин і готово: рецепт смачного варення з ожини

Мінімум зусиль – максимум смаку

Варення з ожини — справжня смакота, яка потішить холодними зимовими вечорами. Готується воно напрочуд просто й швидко, без зайвого клопоту чи довгого стояння біля плити. Ягоди залишаються соковитими. Варення з ожини має насичений і трохи з кислинкою смак. Воно ідеально підходить до млинців, оладків, тостів або просто до чаю.

Рецептом поділились "Добрі новини".

Інгредієнти:

1 кг ожини

500 г цукру

Як приготувати варення з ожини

Переберіть ягоду. За необхідності швидко промийте під проточною водою, відкиньте на друшляк, щоб зайва вода стекла. Засипте ожину цукром, акуратно перемішайте, щоб не подавити ягоди, і поставте в холодильник на ніч, щоб виділився сік. Викладіть ожину з цукром в широку каструлю з товстим дном і варіть на середньому вогні. Коли закипить, варіть ще рівно 5 хвилин. Після варіння дайте варенню охолонути приблизно годину і повторіть процедуру ще раз по тій самій схемі. Гаряче варення розлийте у добре вимиті банки.

Якщо зберігатимете у холодильнику, стерилізувати не обов’язково, достатньо просто промити з содою і висушити. Якщо ж плануєте тримати варення при кімнатній температурі, тоді банки краще простерилізувати.