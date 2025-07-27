Пять минут и готово: рецепт вкусного варенья из ежевики

Минимум усилий – максимум вкуса

Варенье из ежевики — настоящее лакомство, которое порадует холодными зимними вечерами. Готовится оно удивительно просто и быстро, без лишних хлопот или долгого стояния у плиты. Ягоды остаются сочными. У варенья из ежевики насыщенный и немного кисловатый вкус. Оно идеально подходит к блинам, оладьям, тостам или просто к чаю.

Рецептом поделились "Добрі новини".

Ингредиенты:

1 кг ежевики

500 г сахара

Как приготовить варенье из ежевики

Переберите ягоду. При необходимости быстро промойте под проточной водой, откиньте на дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла. Засыпьте ежевику сахаром, аккуратно перемешайте, чтобы не подавить ягоды, и поставьте в холодильник на ночь, чтобы выделился сок. Выложите ежевику с сахаром в широкую кастрюлю с толстым дном и варите на среднем огне. Когда закипит, варите еще ровно 5 минут. После варки дайте варенью остыть примерно час и повторите процедуру еще раз по той же схеме. Горячее варенье разлейте в хорошо вымытые банки.

Если будете хранить в холодильнике, стерилизовать не обязательно, достаточно просто промыть с содой и высушить. Если планируете хранить варенье при комнатной температуре, то банки лучше простерилизовать.