Пять минут и готово: рецепт вкусного варенья из ежевики
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Минимум усилий – максимум вкуса
Варенье из ежевики — настоящее лакомство, которое порадует холодными зимними вечерами. Готовится оно удивительно просто и быстро, без лишних хлопот или долгого стояния у плиты. Ягоды остаются сочными. У варенья из ежевики насыщенный и немного кисловатый вкус. Оно идеально подходит к блинам, оладьям, тостам или просто к чаю.
Рецептом поделились "Добрі новини".
Ингредиенты:
- 1 кг ежевики
- 500 г сахара
Как приготовить варенье из ежевики
- Переберите ягоду. При необходимости быстро промойте под проточной водой, откиньте на дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла.
- Засыпьте ежевику сахаром, аккуратно перемешайте, чтобы не подавить ягоды, и поставьте в холодильник на ночь, чтобы выделился сок.
- Выложите ежевику с сахаром в широкую кастрюлю с толстым дном и варите на среднем огне. Когда закипит, варите еще ровно 5 минут.
- После варки дайте варенью остыть примерно час и повторите процедуру еще раз по той же схеме.
- Горячее варенье разлейте в хорошо вымытые банки.
Если будете хранить в холодильнике, стерилизовать не обязательно, достаточно просто промыть с содой и высушить. Если планируете хранить варенье при комнатной температуре, то банки лучше простерилизовать.