Такі кабачки ви з'їте ще до зими: як зробити смачну заготівлю з часником та морквою (відео)
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Зручний та швидкий спосіб заготівлі овочів у пік сезону
Кабачок — це універсальний та ніжний за смаком овоч, який чудово підходить для різноманітних страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати, готувати з нього запіканки або навіть міні-піци з сиром та помідорами.
Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш цікавий варіант — зробити заготівлю з кабачків і моркви на зиму. Така консервація — це не тільки смачно, а й дуже зручно: відкрив баночку — і овочевий гарнір або салат вже готовий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".
Як приготувати заготівлю з кабачків
Інгредієнти на 5 літрів води:
- кабачки – приблизно 3-4 кг;
- цукор – 250 г;
- кам’яна сіль (не йодована) – 200 г;
- оцет 9 % – 200 г;
- лавровий лист – 3-5 шт.;
- часник – 1 головка або за смаком;
- духмяний перець горошком – 10–15 шт.;
- спеції – за бажанням (гвоздика, насіння кропу, чорний перець);
- листя хрону, вишні, смородини – за бажанням;
Спосіб приготування:
1. Помити кабачки, нарізати кружальцями або брусочками.
2. Молоді кабачки можна не чистити, старі – очистити шкірку та видалити насіння.
3. У стерилізовані банки покласти лавровий лист, 1-2 зубчики часнику, 2-3 горошини духмяного перцю, трохи спецій і листя (за бажанням).
4. Щільно викласти нарізані кабачки.
5. Для маринаду закип’ятити 5 літрів води.
6. Додати 250 г цукру, 200 г солі.
7. Коли все розчиниться, влити 200 г оцту.
8. Дати прокипіти 2–3 хвилини.
9. Гарячим маринадом залити кабачки в банках до самого верху.
10. Накрити стерильними кришками.
11. Стерилізувати банки в киплячій воді: літрові – 10 хвилин, півлітрові – 5-7 хвилин.
12. Герметично закрити банки, перевернути догори дном, закутати до повного охолодження.