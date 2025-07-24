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Такі кабачки ви з'їте ще до зими: як зробити смачну заготівлю з часником та морквою (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачні, корисні, пікантні, ароматні, хрусткі
Дуже смачні, корисні, пікантні, ароматні, хрусткі. Фото instagram.com

Зручний та швидкий спосіб заготівлі овочів у пік сезону

Кабачок — це універсальний та ніжний за смаком овоч, який чудово підходить для різноманітних страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати, готувати з нього запіканки або навіть міні-піци з сиром та помідорами.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш цікавий варіант — зробити заготівлю з кабачків і моркви на зиму. Така консервація — це не тільки смачно, а й дуже зручно: відкрив баночку — і овочевий гарнір або салат вже готовий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".

Як приготувати заготівлю з кабачків

Інгредієнти на 5 літрів води:

  • кабачки – приблизно 3-4 кг;
  • цукор – 250 г;
  • кам’яна сіль (не йодована) – 200 г;
  • оцет 9 % – 200 г;
  • лавровий лист – 3-5 шт.;
  • часник – 1 головка або за смаком;
  • духмяний перець горошком – 10–15 шт.;
  • спеції – за бажанням (гвоздика, насіння кропу, чорний перець);
  • листя хрону, вишні, смородини – за бажанням;

Спосіб приготування:

1. Помити кабачки, нарізати кружальцями або брусочками.

2. Молоді кабачки можна не чистити, старі – очистити шкірку та видалити насіння.

3. У стерилізовані банки покласти лавровий лист, 1-2 зубчики часнику, 2-3 горошини духмяного перцю, трохи спецій і листя (за бажанням).

4. Щільно викласти нарізані кабачки.

5. Для маринаду закип’ятити 5 літрів води.

6. Додати 250 г цукру, 200 г солі.

7. Коли все розчиниться, влити 200 г оцту.

8. Дати прокипіти 2–3 хвилини.

9. Гарячим маринадом залити кабачки в банках до самого верху.

10. Накрити стерильними кришками.

11. Стерилізувати банки в киплячій воді: літрові – 10 хвилин, півлітрові – 5-7 хвилин.

12. Герметично закрити банки, перевернути догори дном, закутати до повного охолодження.

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#Кабачки #Часник #Заготівля #Готуємо вдома