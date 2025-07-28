Виходить ситним, смачним та поживним: який салат з курячого філе приготувати (відео)

Легкий, але при цьому ситний

Куряче філе — це універсальний інгредієнт, з якого готують десятки смачних і простих салатів. Наприклад, класичний "Цезар", салат з відвареним м’ясом і яйцем, варіант із запеченою куркою та кукурудзою, або ж пікантна версія з морквою по-корейськи.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один варіант — легкий, яскравий та поживний салат із куркою та овочами, який стане чудовим доповненням до обіду або самостійною стравою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати салат з куркою та овочами

Інгредієнти:

салат айсберг – 0,5 шт.;

куряче філе – 1 шт.;

соєвий соус – 1–2 ст. л.;

спеції до курки – за смаком;

моцарела – 125 г;

огірки – 1 шт.;

помідори – 1 шт.;

консервована кукурудза – 2–3 ст. л.;

грецький йогурт – 3 ст. л.;

негостра гірчиця – 1 ч. л.;

сік лимона – 1 ч. л.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування: