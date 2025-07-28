Виходить ситним, смачним та поживним: який салат з курячого філе приготувати (відео)
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Легкий, але при цьому ситний
Куряче філе — це універсальний інгредієнт, з якого готують десятки смачних і простих салатів. Наприклад, класичний "Цезар", салат з відвареним м’ясом і яйцем, варіант із запеченою куркою та кукурудзою, або ж пікантна версія з морквою по-корейськи.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один варіант — легкий, яскравий та поживний салат із куркою та овочами, який стане чудовим доповненням до обіду або самостійною стравою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".
Як приготувати салат з куркою та овочами
Інгредієнти:
- салат айсберг – 0,5 шт.;
- куряче філе – 1 шт.;
- соєвий соус – 1–2 ст. л.;
- спеції до курки – за смаком;
- моцарела – 125 г;
- огірки – 1 шт.;
- помідори – 1 шт.;
- консервована кукурудза – 2–3 ст. л.;
- грецький йогурт – 3 ст. л.;
- негостра гірчиця – 1 ч. л.;
- сік лимона – 1 ч. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати листя салату айсберг середніми шматками.
- Нарізати куряче філе кубиком, додати соєвий соус і спеції.
- Залишити курку маринуватися на 10 хвилин, потім обсмажити до золотистої скоринки.
- Нарізати моцарелу, огірки та помідори, додати разом із кукурудзою до миски.
- Додати обсмажену курку до овочів.
- Приготувати заправку з йогурту, гірчиці, соку лимона, солі та перцю, заправити салат і перемішати.