Рус

Виходить ситним, смачним та поживним: який салат з курячого філе приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Свіжий, соковитий, апетитний
Свіжий, соковитий, апетитний. Фото instagram.com

Легкий, але при цьому ситний

Куряче філе — це універсальний інгредієнт, з якого готують десятки смачних і простих салатів. Наприклад, класичний "Цезар", салат з відвареним м’ясом і яйцем, варіант із запеченою куркою та кукурудзою, або ж пікантна версія з морквою по-корейськи.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один варіант — легкий, яскравий та поживний салат із куркою та овочами, який стане чудовим доповненням до обіду або самостійною стравою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати салат з куркою та овочами

Інгредієнти:

  • салат айсберг – 0,5 шт.;
  • куряче філе – 1 шт.;
  • соєвий соус – 1–2 ст. л.;
  • спеції до курки – за смаком;
  • моцарела – 125 г;
  • огірки – 1 шт.;
  • помідори – 1 шт.;
  • консервована кукурудза – 2–3 ст. л.;
  • грецький йогурт – 3 ст. л.;
  • негостра гірчиця – 1 ч. л.;
  • сік лимона – 1 ч. л.;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати листя салату айсберг середніми шматками.
  2. Нарізати куряче філе кубиком, додати соєвий соус і спеції.
  3. Залишити курку маринуватися на 10 хвилин, потім обсмажити до золотистої скоринки.
  4. Нарізати моцарелу, огірки та помідори, додати разом із кукурудзою до миски.
  5. Додати обсмажену курку до овочів.
  6. Приготувати заправку з йогурту, гірчиці, соку лимона, солі та перцю, заправити салат і перемішати.
Теги:
#Салат #Куряче філе #Готуємо вдома