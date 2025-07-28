Выходит сытным, вкусным и питательным: какой салат из куриного филе приготовить (видео)

Легкий, но при этом сытный

Куриное филе – это универсальный ингредиент, из которого готовят десятки вкусных и простых салатов. Например, классический "Цезарь", салат с отварным мясом и яйцом, вариант с запеченной курицей и кукурузой, или же пикантная версия с морковью по-корейски.

Но сегодня мы предлагаем еще один вариант – легкий, яркий и питательный салат с курицей и овощами, который станет отличным дополнением к обеду или самостоятельным блюдом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить салат с курицей и овощами

Ингредиенты:

салат айсберг – 0,5 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

соевый соус – 1–2 ст. л.;

специи к курице – по вкусу;

моцарелла – 125 г;

огурцы – 1 шт.;

помидоры – 1 шт.;

консервированная кукуруза – 2–3 ст. л.;

греческий йогурт – 3 ст. л.;

не острая горчица – 1 ч. л.;

сок лимона – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: