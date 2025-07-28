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Выходит сытным, вкусным и питательным: какой салат из куриного филе приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Свежий, сочный, аппетитный
Свежий, сочный, аппетитный. Фото instagram.com

Легкий, но при этом сытный

Куриное филе – это универсальный ингредиент, из которого готовят десятки вкусных и простых салатов. Например, классический "Цезарь", салат с отварным мясом и яйцом, вариант с запеченной курицей и кукурузой, или же пикантная версия с морковью по-корейски.

Но сегодня мы предлагаем еще один вариант – легкий, яркий и питательный салат с курицей и овощами, который станет отличным дополнением к обеду или самостоятельным блюдом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить салат с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • салат айсберг – 0,5 шт.;
  • куриное филе – 1 шт.;
  • соевый соус – 1–2 ст. л.;
  • специи к курице – по вкусу;
  • моцарелла – 125 г;
  • огурцы – 1 шт.;
  • помидоры – 1 шт.;
  • консервированная кукуруза – 2–3 ст. л.;
  • греческий йогурт – 3 ст. л.;
  • не острая горчица – 1 ч. л.;
  • сок лимона – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезать листья салата айсбергом средними кусками.
  2. Нарезать куриное филе кубиком, добавить соевый соус и специи.
  3. Оставить курицу мариноваться на 10 минут, затем обжарить до золотистой корочки.
  4. Нарезать моцареллу, огурцы и помидоры, добавить вместе с кукурузой в миску.
  5. Добавить обжаренную курицу к овощам.
  6. Приготовить заправку из йогурта, горчицы, сока лимона, соли и перца, заправить салат и перемешать.
Теги:
#Салат #Куриное филе #Готовим дома