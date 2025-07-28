Выходит сытным, вкусным и питательным: какой салат из куриного филе приготовить (видео)
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Легкий, но при этом сытный
Куриное филе – это универсальный ингредиент, из которого готовят десятки вкусных и простых салатов. Например, классический "Цезарь", салат с отварным мясом и яйцом, вариант с запеченной курицей и кукурузой, или же пикантная версия с морковью по-корейски.
Но сегодня мы предлагаем еще один вариант – легкий, яркий и питательный салат с курицей и овощами, который станет отличным дополнением к обеду или самостоятельным блюдом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить салат с курицей и овощами
Ингредиенты:
- салат айсберг – 0,5 шт.;
- куриное филе – 1 шт.;
- соевый соус – 1–2 ст. л.;
- специи к курице – по вкусу;
- моцарелла – 125 г;
- огурцы – 1 шт.;
- помидоры – 1 шт.;
- консервированная кукуруза – 2–3 ст. л.;
- греческий йогурт – 3 ст. л.;
- не острая горчица – 1 ч. л.;
- сок лимона – 1 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать листья салата айсбергом средними кусками.
- Нарезать куриное филе кубиком, добавить соевый соус и специи.
- Оставить курицу мариноваться на 10 минут, затем обжарить до золотистой корочки.
- Нарезать моцареллу, огурцы и помидоры, добавить вместе с кукурузой в миску.
- Добавить обжаренную курицу к овощам.
- Приготовить заправку из йогурта, горчицы, сока лимона, соли и перца, заправить салат и перемешать.