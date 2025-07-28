Цю пасту захочеться готувати знову і знову: ресторанна страва з простих інгредієнтів
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Кулінарний шедевр з простих продуктів
Макарони полюбляють майже всі — це швидко, ситно та смачно. А якщо трохи постаратися, можна приготувати страву, яка не поступиться ресторанній.
Ми пропонуємо рецепт пасти від іспанського шеф-кухаря Еріка Лауерти. Він адаптований, щоб інгредієнти можна було купити у простому супермаркеті. Страва виходить апетитною, соковитою та ситною.
Інгредієнти:
- 5 зубчиків часнику
- 3 цибулини
- 100 г бекону
- 400 г фаршу
- 3 стиглих помідори
- 1 столова ложка томатної пасти
- 100 мл білого чи кріпленого вина
- 300 г пасти
- Сир моцарела
- Сир ементаль
- Сир пармезан
- Сушений орегано
- Оливкова олія екстра вірджин
- Сіль та перець
Як приготувати пасту з фаршем, беконом, помідорами та сиром
1. Дрібно наріжте часник і цибулю. У сковороду з великою кількістю оливкової олії додайте часник і готуйте 2 хвилини. Потім додайте цибулю і готуйте 20 хвилин.
2. До овочів додайте дрібно нарізаний бекон і готуйте ще 5 хвилин.
3. Додайте фарш, добре перемішайте всі інгредієнти і готуйте, поки фарш добре не підрум'яниться.
4. Подрібніть помідори блендером і вилийте в засмажку. Готуйте, поки вся вода не випарується.
5. Влийте кріплене або біле вино і дайте алкоголю повністю випаруватися.
6. Додайте попередньо відварену до стану аль-денте пасту і добре перемішайте із соусом.
7. Зніміть сковороду з вогню та перекладіть продукти у форму для запікання.
8. Додайте чорний перець, сушений орегано, зверху посипте натертий сир ементаль, моцарелу та пармезан.
9. Запікайте пасту в духовці при температурі 250 градусів 10 хвилин або поки сир добре не підрум’яниться.