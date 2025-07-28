Цю пасту захочеться готувати знову і знову: ресторанна страва з простих інгредієнтів

Кулінарний шедевр з простих продуктів

Макарони полюбляють майже всі — це швидко, ситно та смачно. А якщо трохи постаратися, можна приготувати страву, яка не поступиться ресторанній.

Ми пропонуємо рецепт пасти від іспанського шеф-кухаря Еріка Лауерти. Він адаптований, щоб інгредієнти можна було купити у простому супермаркеті. Страва виходить апетитною, соковитою та ситною.

Інгредієнти:

5 зубчиків часнику

3 цибулини

100 г бекону

400 г фаршу

3 стиглих помідори

1 столова ложка томатної пасти

100 мл білого чи кріпленого вина

300 г пасти

Сир моцарела

Сир ементаль

Сир пармезан

Сушений орегано

Оливкова олія екстра вірджин

Сіль та перець

Як приготувати пасту з фаршем, беконом, помідорами та сиром

1. Дрібно наріжте часник і цибулю. У сковороду з великою кількістю оливкової олії додайте часник і готуйте 2 хвилини. Потім додайте цибулю і готуйте 20 хвилин.

2. До овочів додайте дрібно нарізаний бекон і готуйте ще 5 хвилин.

3. Додайте фарш, добре перемішайте всі інгредієнти і готуйте, поки фарш добре не підрум'яниться.

4. Подрібніть помідори блендером і вилийте в засмажку. Готуйте, поки вся вода не випарується.

5. Влийте кріплене або біле вино і дайте алкоголю повністю випаруватися.

6. Додайте попередньо відварену до стану аль-денте пасту і добре перемішайте із соусом.

7. Зніміть сковороду з вогню та перекладіть продукти у форму для запікання.

8. Додайте чорний перець, сушений орегано, зверху посипте натертий сир ементаль, моцарелу та пармезан.

9. Запікайте пасту в духовці при температурі 250 градусів 10 хвилин або поки сир добре не підрум’яниться.