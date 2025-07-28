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Цю пасту захочеться готувати знову і знову: ресторанна страва з простих інгредієнтів

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Апетитна та ситна страва
Апетитна та ситна страва

Кулінарний шедевр з простих продуктів

Макарони полюбляють майже всі — це швидко, ситно та смачно. А якщо трохи постаратися, можна приготувати страву, яка не поступиться ресторанній.

Ми пропонуємо рецепт пасти від іспанського шеф-кухаря Еріка Лауерти. Він адаптований, щоб інгредієнти можна було купити у простому супермаркеті. Страва виходить апетитною, соковитою та ситною.

Інгредієнти:

  • 5 зубчиків часнику
  • 3 цибулини
  • 100 г бекону
  • 400 г фаршу
  • 3 стиглих помідори
  • 1 столова ложка томатної пасти
  • 100 мл білого чи кріпленого вина
  • 300 г пасти
  • Сир моцарела
  • Сир ементаль
  • Сир пармезан
  • Сушений орегано
  • Оливкова олія екстра вірджин
  • Сіль та перець

Як приготувати пасту з фаршем, беконом, помідорами та сиром

1. Дрібно наріжте часник і цибулю. У сковороду з великою кількістю оливкової олії додайте часник і готуйте 2 хвилини. Потім додайте цибулю і готуйте 20 хвилин.

2. До овочів додайте дрібно нарізаний бекон і готуйте ще 5 хвилин.

3. Додайте фарш, добре перемішайте всі інгредієнти і готуйте, поки фарш добре не підрум'яниться.

Рецепт пасти з беконом та фаршем

4. Подрібніть помідори блендером і вилийте в засмажку. Готуйте, поки вся вода не випарується.

Макарони з фаршем, беконом та томатом

5. Влийте кріплене або біле вино і дайте алкоголю повністю випаруватися.

6. Додайте попередньо відварену до стану аль-денте пасту і добре перемішайте із соусом.

Як приготувати пасту?

7. Зніміть сковороду з вогню та перекладіть продукти у форму для запікання.

8. Додайте чорний перець, сушений орегано, зверху посипте натертий сир ементаль, моцарелу та пармезан.

9. Запікайте пасту в духовці при температурі 250 градусів 10 хвилин або поки сир добре не підрум’яниться.

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