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Эту пасту захочется готовить снова и снова: ресторанное блюдо из простых ингредиентов

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Аппетитное и сытное блюдо
Аппетитное и сытное блюдо

Кулинарный шедевр из простых продуктов

Макароны любят почти все — это быстро, сытно и вкусно. А если немного постараться, можно приготовить блюдо, которое не уступит ресторанному.

Мы предлагаем рецепт пасты от испанского шеф-повара Эрика Лауэрты. Он адаптированный, чтобы ингредиенты можно было купить в простом супермаркете. Блюдо получается аппетитным, сочным и сытным.

Ингредиенты:

  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 луковицы
  • 100 г бекона
  • 400 г фарша
  • 3 спелых помидора
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 100 мл белого или крепленого вина
  • 300 г пасты
  • Сыр моцарелла
  • Сыр эмменталь
  • Сыр пармезан
  • Сушеный орегано
  • Оливковое масло экстра вирджин
  • Соль и перец

Как приготовить пасту с фаршем, беконом, помидорами и сыром

1. Мелко нарежьте чеснок и лук. В сковороду с большим количеством оливкового масла добавьте чеснок и готовьте 2 минуты. Затем добавьте лук и готовьте 20 минут.

2. К овощам добавьте мелко нарезанный бекон и готовьте еще 5 минут.

3. Добавьте фарш, хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте, пока фарш хорошо не подрумянится.

Рецепт пасты с беконом и фаршем

4. Измельчите помидоры блендером и вылейте в зажарку. Готовьте, пока вся вода не выпарится.

Макароны с фаршем, беконом и томатом

5. Влейте крепленое или белое вино и дайте алкоголю полностью выпариться.

6. Добавьте предварительно отваренную до состояния аль денте пасту и хорошо перемешайте с соусом.

Как приготовить пасту рецепт

7. Снимите сковороду с огня и переложите продукты в форму для запекания.

8. Добавьте черный перец, сушеный орегано, сверху посыпьте натертый сыр эмменталь, моцареллу и пармезан.

9. Запекайте пасту в духовке при температуре 250 градусов 10 минут или пока сыр хорошо не подрумянится.

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