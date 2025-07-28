Эту пасту захочется готовить снова и снова: ресторанное блюдо из простых ингредиентов

Кулинарный шедевр из простых продуктов

Макароны любят почти все — это быстро, сытно и вкусно. А если немного постараться, можно приготовить блюдо, которое не уступит ресторанному.

Мы предлагаем рецепт пасты от испанского шеф-повара Эрика Лауэрты. Он адаптированный, чтобы ингредиенты можно было купить в простом супермаркете. Блюдо получается аппетитным, сочным и сытным.

Ингредиенты:

5 зубчиков чеснока

3 луковицы

100 г бекона

400 г фарша

3 спелых помидора

1 столовая ложка томатной пасты

100 мл белого или крепленого вина

300 г пасты

Сыр моцарелла

Сыр эмменталь

Сыр пармезан

Сушеный орегано

Оливковое масло экстра вирджин

Соль и перец

Как приготовить пасту с фаршем, беконом, помидорами и сыром

1. Мелко нарежьте чеснок и лук. В сковороду с большим количеством оливкового масла добавьте чеснок и готовьте 2 минуты. Затем добавьте лук и готовьте 20 минут.

2. К овощам добавьте мелко нарезанный бекон и готовьте еще 5 минут.

3. Добавьте фарш, хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте, пока фарш хорошо не подрумянится.

4. Измельчите помидоры блендером и вылейте в зажарку. Готовьте, пока вся вода не выпарится.

5. Влейте крепленое или белое вино и дайте алкоголю полностью выпариться.

6. Добавьте предварительно отваренную до состояния аль денте пасту и хорошо перемешайте с соусом.

7. Снимите сковороду с огня и переложите продукты в форму для запекания.

8. Добавьте черный перец, сушеный орегано, сверху посыпьте натертый сыр эмменталь, моцареллу и пармезан.

9. Запекайте пасту в духовке при температуре 250 градусов 10 минут или пока сыр хорошо не подрумянится.