Эту пасту захочется готовить снова и снова: ресторанное блюдо из простых ингредиентов
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Кулинарный шедевр из простых продуктов
Макароны любят почти все — это быстро, сытно и вкусно. А если немного постараться, можно приготовить блюдо, которое не уступит ресторанному.
Мы предлагаем рецепт пасты от испанского шеф-повара Эрика Лауэрты. Он адаптированный, чтобы ингредиенты можно было купить в простом супермаркете. Блюдо получается аппетитным, сочным и сытным.
Ингредиенты:
- 5 зубчиков чеснока
- 3 луковицы
- 100 г бекона
- 400 г фарша
- 3 спелых помидора
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 100 мл белого или крепленого вина
- 300 г пасты
- Сыр моцарелла
- Сыр эмменталь
- Сыр пармезан
- Сушеный орегано
- Оливковое масло экстра вирджин
- Соль и перец
Как приготовить пасту с фаршем, беконом, помидорами и сыром
1. Мелко нарежьте чеснок и лук. В сковороду с большим количеством оливкового масла добавьте чеснок и готовьте 2 минуты. Затем добавьте лук и готовьте 20 минут.
2. К овощам добавьте мелко нарезанный бекон и готовьте еще 5 минут.
3. Добавьте фарш, хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте, пока фарш хорошо не подрумянится.
4. Измельчите помидоры блендером и вылейте в зажарку. Готовьте, пока вся вода не выпарится.
5. Влейте крепленое или белое вино и дайте алкоголю полностью выпариться.
6. Добавьте предварительно отваренную до состояния аль денте пасту и хорошо перемешайте с соусом.
7. Снимите сковороду с огня и переложите продукты в форму для запекания.
8. Добавьте черный перец, сушеный орегано, сверху посыпьте натертый сыр эмменталь, моцареллу и пармезан.
9. Запекайте пасту в духовке при температуре 250 градусов 10 минут или пока сыр хорошо не подрумянится.