Навіть не уявляєте, як це просто: рецепт пирога зі шпинатом

Навіть тісто замішувати не треба

Якщо вам хочеться чогось нового та водночас простого — приготуйте зелений пиріг із лаваша. Це чудова страва, що не потребує багато часу чи складних інгредієнтів. Основа — звичайний лаваш, який легко знайти в магазині. А начинка — з сиру, шпинату, зелені й сметани — робить пиріг соковитим, ніжним і дуже ароматним. Готувати просто, а результат точно порадує.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка innakluchnik31 в Instagram.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 700 г

шпинат — 150 г

зелена цибуля — 100 г

кріп — 50 г

яйця — 6 шт.

сметана — 400 г

лаваш — 250 г

помідори — 150 г

сир твердий — 180 г

сіль, перець, спеції

Як приготувати пиріг зі шпинатом та зеленню

1. Дрібно наріжте шпинат, зелену цибулю та кріп.

2. Кисломолочний сир розімніть виделкою та змішайте з зеленню.

3. В окремій мисці збийте яйця зі сметаною, додайте сіль, перець та інші спеції до смаку.

4. Залийте нарізану зелень з сиром сумішшю яєць та сметани. Добре перемішайте.

5. Розігрійте духовку до 180°C.

6. Візьміть форму для випікання і змастіть її трохи олією.

7. Розкладіть на дно форми шар лаваша. На лаваш викладіть частину начинки.

Повторюйте шари: лаваш, начинка, доки не закінчаться інгредієнти, або доки форма не буде заповнена.

8. Наріжте помідори кружальцями або шматочками і викладіть їх зверху на останній шар начинки.

9. Натріть твердий сир і посипте ним пиріг зверху.

10. Випікайте пиріг у розігрітій духовці приблизно 35-45 хвилин, або доки він не стане золотисто-коричневим і начинка не схопиться.