Рус

Навіть не уявляєте, як це просто: рецепт пирога зі шпинатом

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пиріг зі шпинатом та сиром
Пиріг зі шпинатом та сиром. Фото Колаж "Телеграф"

Навіть тісто замішувати не треба

Якщо вам хочеться чогось нового та водночас простого — приготуйте зелений пиріг із лаваша. Це чудова страва, що не потребує багато часу чи складних інгредієнтів. Основа — звичайний лаваш, який легко знайти в магазині. А начинка — з сиру, шпинату, зелені й сметани — робить пиріг соковитим, ніжним і дуже ароматним. Готувати просто, а результат точно порадує.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка innakluchnik31 в Instagram.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 700 г
  • шпинат — 150 г
  • зелена цибуля — 100 г
  • кріп — 50 г
  • яйця — 6 шт.
  • сметана — 400 г
  • лаваш — 250 г
  • помідори — 150 г
  • сир твердий — 180 г
  • сіль, перець, спеції

Як приготувати пиріг зі шпинатом та зеленню

1. Дрібно наріжте шпинат, зелену цибулю та кріп.

2. Кисломолочний сир розімніть виделкою та змішайте з зеленню.

3. В окремій мисці збийте яйця зі сметаною, додайте сіль, перець та інші спеції до смаку.

4. Залийте нарізану зелень з сиром сумішшю яєць та сметани. Добре перемішайте.

Як приготувати пиріг з лаваша та зелені

5. Розігрійте духовку до 180°C.

6. Візьміть форму для випікання і змастіть її трохи олією.

7. Розкладіть на дно форми шар лаваша. На лаваш викладіть частину начинки.

Пиріг з лаваша, шпината та сира - рецепт

Повторюйте шари: лаваш, начинка, доки не закінчаться інгредієнти, або доки форма не буде заповнена.

8. Наріжте помідори кружальцями або шматочками і викладіть їх зверху на останній шар начинки.

9. Натріть твердий сир і посипте ним пиріг зверху.

10. Випікайте пиріг у розігрітій духовці приблизно 35-45 хвилин, або доки він не стане золотисто-коричневим і начинка не схопиться.

Теги:
#Шпинат #Рецепти #Сир #Пироги #Лаваш