Навіть не уявляєте, як це просто: рецепт пирога зі шпинатом
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Навіть тісто замішувати не треба
Якщо вам хочеться чогось нового та водночас простого — приготуйте зелений пиріг із лаваша. Це чудова страва, що не потребує багато часу чи складних інгредієнтів. Основа — звичайний лаваш, який легко знайти в магазині. А начинка — з сиру, шпинату, зелені й сметани — робить пиріг соковитим, ніжним і дуже ароматним. Готувати просто, а результат точно порадує.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка innakluchnik31 в Instagram.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 700 г
- шпинат — 150 г
- зелена цибуля — 100 г
- кріп — 50 г
- яйця — 6 шт.
- сметана — 400 г
- лаваш — 250 г
- помідори — 150 г
- сир твердий — 180 г
- сіль, перець, спеції
Як приготувати пиріг зі шпинатом та зеленню
1. Дрібно наріжте шпинат, зелену цибулю та кріп.
2. Кисломолочний сир розімніть виделкою та змішайте з зеленню.
3. В окремій мисці збийте яйця зі сметаною, додайте сіль, перець та інші спеції до смаку.
4. Залийте нарізану зелень з сиром сумішшю яєць та сметани. Добре перемішайте.
5. Розігрійте духовку до 180°C.
6. Візьміть форму для випікання і змастіть її трохи олією.
7. Розкладіть на дно форми шар лаваша. На лаваш викладіть частину начинки.
Повторюйте шари: лаваш, начинка, доки не закінчаться інгредієнти, або доки форма не буде заповнена.
8. Наріжте помідори кружальцями або шматочками і викладіть їх зверху на останній шар начинки.
9. Натріть твердий сир і посипте ним пиріг зверху.
10. Випікайте пиріг у розігрітій духовці приблизно 35-45 хвилин, або доки він не стане золотисто-коричневим і начинка не схопиться.