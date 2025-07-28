Даже не представляете, как это просто: рецепт пирога со шпинатом

Даже тесто замешивать не нужно

Если вам хочется чего-то нового и одновременно простого — приготовьте зеленый пирог из лаваша. Это замечательное блюдо, не требующее много времени или сложных ингредиентов. Основа — обычный лаваш, который легко найти в магазине. А начинка — из творога, шпината, зелени и сметаны — делает пирог сочным, нежным и очень ароматным. Готовить просто, а результат точно порадует.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша innakluchnik31 в Instagram.

Ингредиенты:

творог — 700 г

шпинат — 150 г

зеленый лук — 100 г

укроп – 50 г

яйца — 6 шт.

сметана — 400 г

лаваш — 250 г

помидоры — 150 г

сыр твердый — 180 г

соль, перец, специи

Как приготовить пирог со шпинатом и зеленью

1. Мелко нарежьте шпинат, зеленый лук и укроп.

2. Творог разомните вилкой и смешайте с зеленью.

3. В отдельной миске взбейте со сметаной яйца, добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.

4. Залейте нарезанную зелень с творогом смесью яиц и сметаны. Хорошо перемешайте.

5. Разогрейте духовку до 180°C.

6. Возьмите форму для выпечки и смажьте ее немного растительным маслом.

7. Разложите на дно формы слой лаваша. На лаваш выложите часть начинки.

Повторяйте слои: лаваш, начинка, пока не закончатся ингредиенты, или пока форма не будет заполнена.

8. Нарежьте помидоры кружочками или кусочками и выложите их сверху на последний слой начинки.

9. Натрите сыр и посыпьте им пирог сверху.

10. Выпекайте пирог в разогретой духовке примерно 35-45 минут, или пока он не станет золотисто-коричневым и начинка не схватится.