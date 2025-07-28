Даже не представляете, как это просто: рецепт пирога со шпинатом
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Даже тесто замешивать не нужно
Если вам хочется чего-то нового и одновременно простого — приготовьте зеленый пирог из лаваша. Это замечательное блюдо, не требующее много времени или сложных ингредиентов. Основа — обычный лаваш, который легко найти в магазине. А начинка — из творога, шпината, зелени и сметаны — делает пирог сочным, нежным и очень ароматным. Готовить просто, а результат точно порадует.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша innakluchnik31 в Instagram.
Ингредиенты:
- творог — 700 г
- шпинат — 150 г
- зеленый лук — 100 г
- укроп – 50 г
- яйца — 6 шт.
- сметана — 400 г
- лаваш — 250 г
- помидоры — 150 г
- сыр твердый — 180 г
- соль, перец, специи
Как приготовить пирог со шпинатом и зеленью
1. Мелко нарежьте шпинат, зеленый лук и укроп.
2. Творог разомните вилкой и смешайте с зеленью.
3. В отдельной миске взбейте со сметаной яйца, добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.
4. Залейте нарезанную зелень с творогом смесью яиц и сметаны. Хорошо перемешайте.
5. Разогрейте духовку до 180°C.
6. Возьмите форму для выпечки и смажьте ее немного растительным маслом.
7. Разложите на дно формы слой лаваша. На лаваш выложите часть начинки.
Повторяйте слои: лаваш, начинка, пока не закончатся ингредиенты, или пока форма не будет заполнена.
8. Нарежьте помидоры кружочками или кусочками и выложите их сверху на последний слой начинки.
9. Натрите сыр и посыпьте им пирог сверху.
10. Выпекайте пирог в разогретой духовке примерно 35-45 минут, или пока он не станет золотисто-коричневым и начинка не схватится.