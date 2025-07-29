Готуються просто — з'їдаються швидко: як приготувати гарячі бутерброди з листкового тіста (відео)
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Задоволення для всієї родини
Закуски бувають дуже різноманітні: це і рулети з лаваша, і пікантні закуски з фаршем. Вони зручно готуються і завжди подобаються гостям.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати бутерброди з листкового тіста — швидкі та смачні. Ця страва стане ідеальним варіантом для святкового столу або повсякденного перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати закуску з листкового тіста
Інгредієнти:
- листкове дріжджове тісто – 300 г;
- сир – 150 г;
- ковбаса – 150 г;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- гірчиця – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Розморозити листкове тісто.
- Розкотити тісто тонким шаром.
- Вирізати кружечки з тіста, сиру та ковбаси однакового діаметру.
- Змастити кружечки тіста кетчупом і гірчицею.
- Викладати шарами: тісто, сир, ковбаса, сир, тісто.
- Запікати у розігрітому грилі або духовці 2-3 хвилини до золотистої скоринки.