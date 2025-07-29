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Готуються просто — з'їдаються швидко: як приготувати гарячі бутерброди з листкового тіста (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Повітряні, пишні, рум'яні
Повітряні, пишні, рум'яні. Фото instagram.com

Задоволення для всієї родини

Закуски бувають дуже різноманітні: це і рулети з лаваша, і пікантні закуски з фаршем. Вони зручно готуються і завжди подобаються гостям.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати бутерброди з листкового тіста — швидкі та смачні. Ця страва стане ідеальним варіантом для святкового столу або повсякденного перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати закуску з листкового тіста

Інгредієнти:

  • листкове дріжджове тісто – 300 г;
  • сир – 150 г;
  • ковбаса – 150 г;
  • кетчуп – 2 ст. л.;
  • гірчиця – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Розморозити листкове тісто.
  2. Розкотити тісто тонким шаром.
  3. Вирізати кружечки з тіста, сиру та ковбаси однакового діаметру.
  4. Змастити кружечки тіста кетчупом і гірчицею.
  5. Викладати шарами: тісто, сир, ковбаса, сир, тісто.
  6. Запікати у розігрітому грилі або духовці 2-3 хвилини до золотистої скоринки.
Теги:
#Бутерброди #Тісто #Готуємо вдома