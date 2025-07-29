Готуються просто — з'їдаються швидко: як приготувати гарячі бутерброди з листкового тіста (відео)

Задоволення для всієї родини

Закуски бувають дуже різноманітні: це і рулети з лаваша, і пікантні закуски з фаршем. Вони зручно готуються і завжди подобаються гостям.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати бутерброди з листкового тіста — швидкі та смачні. Ця страва стане ідеальним варіантом для святкового столу або повсякденного перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати закуску з листкового тіста

Інгредієнти:

листкове дріжджове тісто – 300 г;

сир – 150 г;

ковбаса – 150 г;

кетчуп – 2 ст. л.;

гірчиця – 1 ст. л.;

Спосіб приготування: