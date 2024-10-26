Ситний перекус за дві хвилини: все, що вам потрібно, це лаваш і жменька фаршу (відео)
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Відмінний варіант, якщо поїсти треба швидко і смачно
Всі люблять ситні та повноцінні страви. Однак, якщо тушкувати печінку з яблуками немає ні часу, ні сил, гарною ідеєю буде перекусити чимось не менш смачним, але так, щоб приготувати його можна було швидко.
Вдалим рецептом, який стане у пригоді в такому випадку, у своєму інстаграм-блозі поділився кухар Ектор Хіменес-Браво. Це лаваш з м’ясною начинкою, який можна приготувати буквально за кілька хвилин.
Інгредієнти:
- Лаваш круглий — 1 шт
- Фарш — 150 г
- Паприка — 3 г
- Чорний перець, сіль — до смаку
- Сметана — 50 г
- Цибуля зелена — 5 г
- Огірок квашений — 20 г
- Помідор — 20 г
- Цибуля синя — 10 г
- Кінза — 5 г
Спосіб приготування:
- Фарш присмачуємо сіллю, перцем та паприкою. Ретельно перемішуємо, на кілька хвилин відставляємо.
- Цибулю дуже тонко нарізаємо на півкільця. Помідор кришимо невеликими шматочками. Кінзу дрібно нарізаємо.
- Огірок та зелену цибулю нарізаємо дуже дрібно. Вмішуємо їх у сметану, відставляємо.
- Лаваш з одного боку змащуємо фаршем. Викладаємо на гарячу сковороду фаршем вниз, якщо фарш свинячий — то без олії. Смажимо до готовності та золотистого кольору фаршу.
- Дістаємо лаваш зі сковорідки. Кладемо його фаршем наверх. На половинку лаваша викладаємо помідор та цибулю, посипаємо кінзою. Накриваємо іншою половинкою та смакуємо з соусом.
Готується закуска буквально кілька хвилин, а виходить дуже смачно і ситно. Також ми ділились рецептом апетитних панкейків.