Ситний перекус за дві хвилини: все, що вам потрібно, це лаваш і жменька фаршу (відео)

Відмінний варіант, якщо поїсти треба швидко і смачно

Всі люблять ситні та повноцінні страви. Однак, якщо тушкувати печінку з яблуками немає ні часу, ні сил, гарною ідеєю буде перекусити чимось не менш смачним, але так, щоб приготувати його можна було швидко.

Вдалим рецептом, який стане у пригоді в такому випадку, у своєму інстаграм-блозі поділився кухар Ектор Хіменес-Браво. Це лаваш з м’ясною начинкою, який можна приготувати буквально за кілька хвилин.

Інгредієнти:

Лаваш круглий — 1 шт

Фарш — 150 г

Паприка — 3 г

Чорний перець, сіль — до смаку

Сметана — 50 г

Цибуля зелена — 5 г

Огірок квашений — 20 г

Помідор — 20 г

Цибуля синя — 10 г

Кінза — 5 г

Спосіб приготування:

Фарш присмачуємо сіллю, перцем та паприкою. Ретельно перемішуємо, на кілька хвилин відставляємо. Цибулю дуже тонко нарізаємо на півкільця. Помідор кришимо невеликими шматочками. Кінзу дрібно нарізаємо. Огірок та зелену цибулю нарізаємо дуже дрібно. Вмішуємо їх у сметану, відставляємо. Лаваш з одного боку змащуємо фаршем. Викладаємо на гарячу сковороду фаршем вниз, якщо фарш свинячий — то без олії. Смажимо до готовності та золотистого кольору фаршу. Дістаємо лаваш зі сковорідки. Кладемо його фаршем наверх. На половинку лаваша викладаємо помідор та цибулю, посипаємо кінзою. Накриваємо іншою половинкою та смакуємо з соусом.

Готується закуска буквально кілька хвилин, а виходить дуже смачно і ситно. Також ми ділились рецептом апетитних панкейків.