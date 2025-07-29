Готовятся просто – съедаются быстро: как приготовить горячие бутерброды из слоеного теста (видео)
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Удовольствие для всей семьи
Закуски бывают очень разнообразны: это и рулеты из лаваша, и пикантные закуски с фаршем. Они удобно готовятся и всегда нравятся гостям.
Сегодня мы предлагаем приготовить бутерброды из слоеного теста – быстрые и вкусные. Это блюдо станет идеальным вариантом для праздничного стола или повседневного перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить закуску из слоеного теста
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 300 г;
- сыр – 150 г;
- колбаса – 150 г;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- горчица – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Разморозить слоеное тесто.
- Раскатать тесто тонким слоем.
- Вырезать кружочки из теста, сыра и колбасы одинакового диаметра.
- Смазать кружочки теста кетчупом и горчицей.
- Выкладывать слоями: тесто, сыр, колбаса, сыр, тесто.
- Запекать в разогретом гриле или духовке 2-3 минуты до золотистой корочки.