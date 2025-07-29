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Готовятся просто – съедаются быстро: как приготовить горячие бутерброды из слоеного теста (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Воздушные, пышные, румяные
Воздушные, пышные, румяные. Фото instagram.com

Удовольствие для всей семьи

Закуски бывают очень разнообразны: это и рулеты из лаваша, и пикантные закуски с фаршем. Они удобно готовятся и всегда нравятся гостям.

Сегодня мы предлагаем приготовить бутерброды из слоеного теста – быстрые и вкусные. Это блюдо станет идеальным вариантом для праздничного стола или повседневного перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить закуску из слоеного теста

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто – 300 г;
  • сыр – 150 г;
  • колбаса – 150 г;
  • кетчуп – 2 ст. л.;
  • горчица – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Разморозить слоеное тесто.
  2. Раскатать тесто тонким слоем.
  3. Вырезать кружочки из теста, сыра и колбасы одинакового диаметра.
  4. Смазать кружочки теста кетчупом и горчицей.
  5. Выкладывать слоями: тесто, сыр, колбаса, сыр, тесто.
  6. Запекать в разогретом гриле или духовке 2-3 минуты до золотистой корочки.
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#Бутерброды #Тесто #Готовим дома