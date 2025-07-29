Готовятся просто – съедаются быстро: как приготовить горячие бутерброды из слоеного теста (видео)

Удовольствие для всей семьи

Закуски бывают очень разнообразны: это и рулеты из лаваша, и пикантные закуски с фаршем. Они удобно готовятся и всегда нравятся гостям.

Сегодня мы предлагаем приготовить бутерброды из слоеного теста – быстрые и вкусные. Это блюдо станет идеальным вариантом для праздничного стола или повседневного перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить закуску из слоеного теста

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 300 г;

сыр – 150 г;

колбаса – 150 г;

кетчуп – 2 ст. л.;

горчица – 1 ст. л.;

Способ приготовления: