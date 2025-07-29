Легкий, повітряний та надзвичайно ніжний: ідеальний манник до чаювання з друзями (відео)
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Манник виходить пишний та розсипчастий
Зараз сезон ягід у самому розпалі, і з ними можна приготувати не лише класичну сирну запіканку, а й ніжний, ароматний манник. Ця страва ідеально поєднує ніжну текстуру манної крупи та свіжість ягід, створюючи неперевершений смак.
Манник з ягодами – це швидкий та простий спосіб порадувати себе та близьких смачною домашньою випічкою. Сьогодні ми поділимось рецептом саме такого смачного десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати манник
Інгредієнти:
- манка – 1 склянка;
- кефір – 1 склянка;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 0,5 склянки;
- ванільний цукор – 8 г;
- вершкове масло – 80 г;
Спосіб приготування:
- Змішати кефір із манкою, додати розпушувач і перемішати. Залишити на 15 хвилин для набухання.
- Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пухкої консистенції.
- Розтопити вершкове масло і додати до яєчної суміші, перемішати.
- Додати яєчну суміш до набряклої манки, ретельно перемішати.
- Викласти тісто у форму для випікання, рівномірно розподілити.
- Випікати в розігрітій до 170 °C духовці близько 30 хвилин до золотистої скоринки.