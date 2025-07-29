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Легкий, повітряний та надзвичайно ніжний: ідеальний манник до чаювання з друзями (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
З доступних продуктів, ніжний для сімейного чаювання
З доступних продуктів, ніжний для сімейного чаювання. Фото instagram.com

Манник виходить пишний та розсипчастий

Зараз сезон ягід у самому розпалі, і з ними можна приготувати не лише класичну сирну запіканку, а й ніжний, ароматний манник. Ця страва ідеально поєднує ніжну текстуру манної крупи та свіжість ягід, створюючи неперевершений смак.

Манник з ягодами – це швидкий та простий спосіб порадувати себе та близьких смачною домашньою випічкою. Сьогодні ми поділимось рецептом саме такого смачного десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати манник

Інгредієнти:

  • манка – 1 склянка;
  • кефір – 1 склянка;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 0,5 склянки;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • вершкове масло – 80 г;

Спосіб приготування:

  1. Змішати кефір із манкою, додати розпушувач і перемішати. Залишити на 15 хвилин для набухання.
  2. Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пухкої консистенції.
  3. Розтопити вершкове масло і додати до яєчної суміші, перемішати.
  4. Додати яєчну суміш до набряклої манки, ретельно перемішати.
  5. Викласти тісто у форму для випікання, рівномірно розподілити.
  6. Випікати в розігрітій до 170 °C духовці близько 30 хвилин до золотистої скоринки.
Теги:
#Ягоди #Готуємо вдома #Маннік