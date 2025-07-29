Легкий, повітряний та надзвичайно ніжний: ідеальний манник до чаювання з друзями (відео)

Манник виходить пишний та розсипчастий

Зараз сезон ягід у самому розпалі, і з ними можна приготувати не лише класичну сирну запіканку, а й ніжний, ароматний манник. Ця страва ідеально поєднує ніжну текстуру манної крупи та свіжість ягід, створюючи неперевершений смак.

Манник з ягодами – це швидкий та простий спосіб порадувати себе та близьких смачною домашньою випічкою. Сьогодні ми поділимось рецептом саме такого смачного десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати манник

Інгредієнти:

манка – 1 склянка;

кефір – 1 склянка;

розпушувач – 1 ч. л.;

яйця – 2 шт.;

цукор – 0,5 склянки;

ванільний цукор – 8 г;

вершкове масло – 80 г;

Спосіб приготування: