Легкий, воздушный и нежный: идеальный манник к чаепитию с друзьями (видео)

Манник получается пышный и рассыпчатый

Сейчас сезон ягод в самом разгаре, и с ними можно приготовить не только классическую творожную запеканку, но и нежный, ароматный манник. Это блюдо идеально сочетает нежную текстуру манной крупы и свежесть ягод, создавая непревзойденный вкус.

Манник с ягодами – это быстрый и простой способ обрадовать себя и близких вкусной домашней выпечкой. Сегодня мы поделимся рецептом именно такого вкусного десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить манник

Ингредиенты:

манка – 1 стакан;

кефир – 1 стакан;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

яйца – 2 шт.;

сахар – 0,5 стакана;

ванильный сахар – 8 г;

сливочное масло – 80 г;

Способ приготовления: