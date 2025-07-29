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Легкий, воздушный и нежный: идеальный манник к чаепитию с друзьями (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Из доступных продуктов, нежный для семейного чаепития
Из доступных продуктов, нежный для семейного чаепития. Фото instagram.com

Манник получается пышный и рассыпчатый

Сейчас сезон ягод в самом разгаре, и с ними можно приготовить не только классическую творожную запеканку, но и нежный, ароматный манник. Это блюдо идеально сочетает нежную текстуру манной крупы и свежесть ягод, создавая непревзойденный вкус.

Манник с ягодами – это быстрый и простой способ обрадовать себя и близких вкусной домашней выпечкой. Сегодня мы поделимся рецептом именно такого вкусного десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить манник

Ингредиенты:

  • манка – 1 стакан;
  • кефир – 1 стакан;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 0,5 стакана;
  • ванильный сахар – 8 г;
  • сливочное масло – 80 г;

Способ приготовления:

  1. Смешать кефир с манкой, добавить разрыхлитель и перемешать. Оставить на 15 минут для набухания.
  2. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой консистенции.
  3. Растопить сливочное масло и добавить в яичную смесь, перемешать.
  4. Добавить яичную смесь к набухшей манке, тщательно перемешать.
  5. Выложить тесто в форму для выпечки, равномерно распределить.
  6. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке около 30 минут до золотистой корочки.
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#Ягоды #Готовим дома #Манник