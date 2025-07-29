Легкий, воздушный и нежный: идеальный манник к чаепитию с друзьями (видео)
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Манник получается пышный и рассыпчатый
Сейчас сезон ягод в самом разгаре, и с ними можно приготовить не только классическую творожную запеканку, но и нежный, ароматный манник. Это блюдо идеально сочетает нежную текстуру манной крупы и свежесть ягод, создавая непревзойденный вкус.
Манник с ягодами – это быстрый и простой способ обрадовать себя и близких вкусной домашней выпечкой. Сегодня мы поделимся рецептом именно такого вкусного десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить манник
Ингредиенты:
- манка – 1 стакан;
- кефир – 1 стакан;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 0,5 стакана;
- ванильный сахар – 8 г;
- сливочное масло – 80 г;
Способ приготовления:
- Смешать кефир с манкой, добавить разрыхлитель и перемешать. Оставить на 15 минут для набухания.
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой консистенции.
- Растопить сливочное масло и добавить в яичную смесь, перемешать.
- Добавить яичную смесь к набухшей манке, тщательно перемешать.
- Выложить тесто в форму для выпечки, равномерно распределить.
- Выпекать в разогретой до 170 °C духовке около 30 минут до золотистой корочки.