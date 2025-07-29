Гострі кабачки на зиму: цей рецепт приємно вас здивує

Справжня знахідка для поціновувачів гостренького

Якщо ви любите гостре, то ці кабачки чілі мають вам сподобатись. Вони виходять хрумкі, ароматні й з приємною гостринкою, яка розкривається ще краще після кількох тижнів зберігання. Готуються ці кабачки на зиму досить швидко і просто.

Рецептом гострих кабачків на зиму поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на літрову банку:

Кабачки — 500 г

Петрушка — 50 г

Гострий перець — 1 шт.

Часник — 50 г

Маринад :

Вода — 300 мл.

Цукор — 90 г

Сіль — 1,5 ст.л.

Олія — 60 мл.

Оцет — 50 мл.

Духмяний перець — 3 шт.

Як приготувати кабачки чилі

Помийте і дрібно наріжте петрушку. Подрібніть у блендері часник і гострий перець. З'єднайте цю масу з петрушкою та перемішайте.

Наріжте молоді кабачки кружечками товщиною приблизно 0,5 см.

Складайте кабачки в чисті банки, чергуючи шарами з гострою масою (кабачки, потім петрушка з часником).

З'єднайте всі інгредієнти для маринаду і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, додайте оцет.

Залийте кабачки в банках гарячим маринадом. Стерилізуйте 15-20 хвилин з моменту закипання.

Герметично закрутіть банки і залиште охолоджуватися при кімнатній температурі (не потрібно накривати або кутати).