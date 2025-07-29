Гострі кабачки на зиму: цей рецепт приємно вас здивує
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Справжня знахідка для поціновувачів гостренького
Якщо ви любите гостре, то ці кабачки чілі мають вам сподобатись. Вони виходять хрумкі, ароматні й з приємною гостринкою, яка розкривається ще краще після кількох тижнів зберігання. Готуються ці кабачки на зиму досить швидко і просто.
Рецептом гострих кабачків на зиму поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на літрову банку:
- Кабачки — 500 г
- Петрушка — 50 г
- Гострий перець — 1 шт.
- Часник — 50 г
Маринад :
- Вода — 300 мл.
- Цукор — 90 г
- Сіль — 1,5 ст.л.
- Олія — 60 мл.
- Оцет — 50 мл.
- Духмяний перець — 3 шт.
Як приготувати кабачки чилі
Помийте і дрібно наріжте петрушку. Подрібніть у блендері часник і гострий перець. З'єднайте цю масу з петрушкою та перемішайте.
Наріжте молоді кабачки кружечками товщиною приблизно 0,5 см.
Складайте кабачки в чисті банки, чергуючи шарами з гострою масою (кабачки, потім петрушка з часником).
З'єднайте всі інгредієнти для маринаду і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, додайте оцет.
Залийте кабачки в банках гарячим маринадом. Стерилізуйте 15-20 хвилин з моменту закипання.
Герметично закрутіть банки і залиште охолоджуватися при кімнатній температурі (не потрібно накривати або кутати).