Острые кабачки на зиму: этот рецепт приятно вас удивит
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Настоящая находка для ценителей остренького
Если вы любите острое, то эти кабачки чили должны вам понравиться. Они получаются хрустящие, ароматные и с приятной остринкой, которая раскрывается еще лучше после нескольких недель хранения. Готовятся эти кабачки на зиму достаточно быстро и просто.
Рецептом острых кабачков на зиму поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвет.
Ингредиенты на литровую банку:
- Кабачки — 500 г
- Петрушка — 50 г
- Острый перец – 1 шт.
- Чеснок – 50 г
Маринад:
- Вода — 300 мл.
- Сахар — 90 г
- Соль – 1,5 ст.л.
- Масло растительное — 60 мл.
- Уксус – 50 мл.
- Душистый перец — 3 шт.
Как приготовить кабачки чили
Помойте и мелко нарежьте петрушку. Измельчите в блендере чеснок и острый перец. Соедините эту массу с петрушкой и перемешайте.
Нарежьте молодые кабачки кружочками толщиной примерно 0,5 см.
Складывайте кабачки в чистые банки, чередуя слоями с острой массой (кабачки, затем петрушка с чесноком).
Соедините все ингредиенты маринада и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте уксус.
Залейте кабачки в банках горячим маринадом. Стерилизуйте 15-20 минут с момента закипания.
Герметично закрутите банки и оставьте охлаждаться при комнатной температуре (не нужно накрывать или кутать).