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Острые кабачки на зиму: этот рецепт приятно вас удивит

Автор
Наталья Граковская
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Кабачки чили – отличная закуска на зиму
Кабачки чили – отличная закуска на зиму. Фото Лилия Цвит

Настоящая находка для ценителей остренького

Если вы любите острое, то эти кабачки чили должны вам понравиться. Они получаются хрустящие, ароматные и с приятной остринкой, которая раскрывается еще лучше после нескольких недель хранения. Готовятся эти кабачки на зиму достаточно быстро и просто.

Рецептом острых кабачков на зиму поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвет.

Ингредиенты на литровую банку:

  • Кабачки — 500 г
  • Петрушка — 50 г
  • Острый перец – 1 шт.
  • Чеснок – 50 г

Маринад:

  • Вода — 300 мл.
  • Сахар — 90 г
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное — 60 мл.
  • Уксус – 50 мл.
  • Душистый перец — 3 шт.

Как приготовить кабачки чили

Помойте и мелко нарежьте петрушку. Измельчите в блендере чеснок и острый перец. Соедините эту массу с петрушкой и перемешайте.

Как приготовить острые кабачки на зиму

Нарежьте молодые кабачки кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Складывайте кабачки в чистые банки, чередуя слоями с острой массой (кабачки, затем петрушка с чесноком).

Кабачки чили простой рецепт консервации

Соедините все ингредиенты маринада и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте уксус.

Залейте кабачки в банках горячим маринадом. Стерилизуйте 15-20 минут с момента закипания.

Герметично закрутите банки и оставьте охлаждаться при комнатной температуре (не нужно накрывать или кутать).

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#Кабачки #Рецепты #Консервация