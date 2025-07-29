Острые кабачки на зиму: этот рецепт приятно вас удивит

Настоящая находка для ценителей остренького

Если вы любите острое, то эти кабачки чили должны вам понравиться. Они получаются хрустящие, ароматные и с приятной остринкой, которая раскрывается еще лучше после нескольких недель хранения. Готовятся эти кабачки на зиму достаточно быстро и просто.

Рецептом острых кабачков на зиму поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвет.

Ингредиенты на литровую банку:

Кабачки — 500 г

Петрушка — 50 г

Острый перец – 1 шт.

Чеснок – 50 г

Маринад:

Вода — 300 мл.

Сахар — 90 г

Соль – 1,5 ст.л.

Масло растительное — 60 мл.

Уксус – 50 мл.

Душистый перец — 3 шт.

Как приготовить кабачки чили

Помойте и мелко нарежьте петрушку. Измельчите в блендере чеснок и острый перец. Соедините эту массу с петрушкой и перемешайте.

Нарежьте молодые кабачки кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Складывайте кабачки в чистые банки, чередуя слоями с острой массой (кабачки, затем петрушка с чесноком).

Соедините все ингредиенты маринада и доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте уксус.

Залейте кабачки в банках горячим маринадом. Стерилизуйте 15-20 минут с момента закипания.

Герметично закрутите банки и оставьте охлаждаться при комнатной температуре (не нужно накрывать или кутать).