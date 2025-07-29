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Близькі таку намазку неодмінно оцінять: як її приготувати з кабачків (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легка, красива та вишукана страва
Легка, красива та вишукана страва. Фото instagram.com

Гармонійне поєднання свіжості та кремової текстури

Кабачок — ніжний і універсальний овоч, який часто використовують у різних стравах. З нього готують супи, салати, запіканки, а також навіть оригінальні сирники.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну і легку намазку з кабачка — ідеальну закуску для бутербродів або тостів. Вона швидка в приготуванні та чудово підходить для щоденного меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати намазку з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок – 800 г (1 великий або 2 середніх);
  • цибуля – 1 шт.;
  • плавлений сирок – 2 шт.;
  • кріп – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • часник – 2 зубчики;

Спосіб приготування:

  1. Обсмажити цибулю на маленькому вогні до прозорості.
  2. Додати нарізаний кубиками кабачок і тушкувати.
  3. Посолити та поперчити, коли кабачок пустить сік.
  4. Додати подрібнений часник і тушкувати до м’якості.
  5. Збити овочі в блендері разом із плавленим сирком і кропом до однорідної маси.
  6. Перекласти намазку в посуд і охолодити в холодильнику мінімум годину.
Теги:
#Кабачки #Готуємо вдома #намазка