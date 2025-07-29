Близькі таку намазку неодмінно оцінять: як її приготувати з кабачків (відео)

Гармонійне поєднання свіжості та кремової текстури

Кабачок — ніжний і універсальний овоч, який часто використовують у різних стравах. З нього готують супи, салати, запіканки, а також навіть оригінальні сирники.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну і легку намазку з кабачка — ідеальну закуску для бутербродів або тостів. Вона швидка в приготуванні та чудово підходить для щоденного меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати намазку з кабачків

Інгредієнти:

кабачок – 800 г (1 великий або 2 середніх);

цибуля – 1 шт.;

плавлений сирок – 2 шт.;

кріп – за смаком;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

часник – 2 зубчики;

Спосіб приготування: