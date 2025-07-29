Близькі таку намазку неодмінно оцінять: як її приготувати з кабачків (відео)
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Гармонійне поєднання свіжості та кремової текстури
Кабачок — ніжний і універсальний овоч, який часто використовують у різних стравах. З нього готують супи, салати, запіканки, а також навіть оригінальні сирники.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну і легку намазку з кабачка — ідеальну закуску для бутербродів або тостів. Вона швидка в приготуванні та чудово підходить для щоденного меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати намазку з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок – 800 г (1 великий або 2 середніх);
- цибуля – 1 шт.;
- плавлений сирок – 2 шт.;
- кріп – за смаком;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- часник – 2 зубчики;
Спосіб приготування:
- Обсмажити цибулю на маленькому вогні до прозорості.
- Додати нарізаний кубиками кабачок і тушкувати.
- Посолити та поперчити, коли кабачок пустить сік.
- Додати подрібнений часник і тушкувати до м’якості.
- Збити овочі в блендері разом із плавленим сирком і кропом до однорідної маси.
- Перекласти намазку в посуд і охолодити в холодильнику мінімум годину.