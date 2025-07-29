Даже новичок закроет идеально: простой рецепт консервированных помидоров

Очень вкусное блюдо на зиму

Помидоры – универсальные овощи, из которых можно готовить вкусные салаты, добавлять их в пироги. А еще из них хорошо готовить закрутки на зиму. Консервированные помидоры всегда выручат, когда хочется добавить к столу что-то с насыщенным вкусом.

Чтобы подготовка удалась, важно правильно выбрать помидоры. Для консервации лучше всего подходят крепкие, целые плоды примерно одинакового размера. Они не потрескаются при заливке, хорошо прогреются и будут красиво смотреться в банке.

Простым рецептом консервированных помидоров поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты

На одну трехлитровую банку или на 1.5 литра воды нужно:

помидоры — 1-2 кг

соль — 40 г (3 ст.л)

сахар — 115 г (8 ст.л)

уксус — 35-50г 9% (4 ст.л) пробуйте

перец черный горошком — 5 шт

гвоздика — 2 шт

лавровый лист — 1 шт

лук

перец салатный

Как приготовить консервированные помидоры

1. Разложите в чистые банки перец (количество по желанию), лук (немного, не крупно нарезанный).

2. Крышки обработайте кипятком. Банки просто промойте, не стерилизуйтесь.

3. Вскипятите воду. Залейте в каждую банку чуть-чуть кипятка, чтобы прогреть банку и помидоры. Оставьте примерно на одну минуту. Затем долейте кипятком банки полностью доверху. Оставьте банки с кипятком на 8-10 минут (время зависит от размера помидоров: черри – 5 минут, средние – 8 минут, крупные – 10 минут).

4. Подготовьте кастрюлю со 100-150 мл воды. Слейте всю воду из банок в эту кастрюлю через ситечко (чтобы не выпали помидоры или лук). Добавьте в кастрюлю соль (3 столовых ложки без горки на 3-литровую банку, или 40 г), сахар (7-9 столовых ложек, или 8 идеально), уксус (4 столовые ложки на 3-литровую банку, или 35 г). Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения. Как только маринад закипел, обязательно хорошо перемешайте, чтобы соль и сахар не осели на дне.

5. Залейте горячим маринадом банки полностью до самого края. Закрутите банки крышками. Переверните каждую баночку. Накройте банки плотно одеялами (желательно двумя) и оставьте до следующего дня, чтобы они полностью остыли под одеялами.